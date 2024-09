Gabon: La Première Dame soutient les initiatives en faveur des enfants vivant avec un handicap

Lors de la deuxième édition des journées portes ouvertes et évaluation du Centre Ndossi et Akomgha, qui se tiennent du 02 au 06 septembre 2024, le soutien de la Première Dame du Gabon aux initiatives en faveur des enfants en situation de handicap notamment ceux atteint du spectre de l'autisme et de la trisomie s'est fait remarquer.

Représentée par Mme Felly Nyama, Conseiller du Président de la Transition, la Première Dame a réaffirmé son engagement à promouvoir l'inclusion sociale de ces enfants.

Cet événement, organisé en prélude à la rentrée scolaire par le Centre Ndossi et Akomgha, a été marqué par une conférence-débat axée sur l'inclusion scolaire et professionnelle des enfants vivant avec un handicap, suivi des formations des éducateurs et des parents sur la prise en charge éducatif et familial des enfants.

Les discussions ont permis de mettre en lumière les défis auxquels ces enfants sont confrontés dans le système éducatif, ainsi que les actions nécessaires pour les surmonter afin d'atteindre leur inclusion scolaire et professionnelle.

En présence de nombreux parents et enfants, une visite guidée des salles d'évaluation a précédé la conférence. Cette visite a été l'occasion de présenter les divers programmes éducatifs, médical, paramédical et initiatives que le centre met en oeuvre pour assurer un cadre d'apprentissage inclusif.

Outre la représentation de la Première Dame, l'événement a accueilli d'autres figures importantes, notamment la Ministre des Affaires Sociales Mme Natalie Anato, la Représentante de la Fondation Ma Bannière, le Président de l'Église évangélique du Gabon, les délégués de la commune d'Akanda, la SG représantant le gouverneur. Leur présence a renforcé la portée de cette journée, témoignant du soutien institutionnel et communautaire en faveur des enfants en situation de handicap.