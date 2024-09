Ile Maurice: SOS Children's Village obtient USD 7 500 pour l'achat d'un minibus en quelques heures

Cette activité a créé les conditions pour que le plan d'aide humanitaire destiné aux personnes les moins fortunées de la société mauricienne se fasse dans la durée avec la mise sur pied d'une fondation.

L'initiative pour l'organisation de cette levée de fonds dans un milieu d'affaires, à savoir le secteur des services financiers peu familier du quotidien des enfants en situation de vulnérabilité, revient au conseil d'administration de Carrick Catalyst, une société engagée dans la gestion de patrimoine sous la houlette de David Charnley, Private Wealth Manager et Tracy To, Business Development Specialist.

Le bénéficiaire n'est autre que SOS Children's Village qui, en 1992, installa son premier foyer dans l'esprit même de son créateur, l'Autrichien Hermann Greiner. Pour venir en aide aux nombreux enfants qui, après la deuxième guerre mondiale, étaient en situation d'extrême détresse (SOS), il voulait leur offrir un environnement où ils pouvaient jouir de l'affection d'une mère adoptive dans un vrai foyer, dans un espace fait que pour les enfants. Bref, les aider à dépasser le traumatisme découlant de la perte d'une vraie famille.

SOS Children's Village compte deux foyers à Beau-Bassin et à Bambous où évoluent 90 enfants en situation de vulnérabilité. L'organisation anime la réalisation d'un programme de soutien au profit de 1 455 autres enfants issus de 485 familles de 20 régions du pays. La venue de Carrick Catalyst arrive à point nommé car le seul moyen de transport dont dispose l'organisation est prêt à rendre son dernier souffle.

La société a imaginé une idée susceptible de lui permettre d'atteindre ses objectifs humanitaires auprès de ces étrangers venus dans le pays pour tirer profit des avantages et opportu nités qu'offre le secteur mauricien des services financiers.

Ils sont en majorité Anglais, Sud Africains et quelques Européens et Africains. Leur secteur d'activités va de la finance à la gestion de patrimoine, celui de la production du pétrole et du gaz, ou encore de la consommation.

Ils y évoluent, entre autres, comme comptables, avocats, agents de sécurité, photographes, animateurs ou encore comme prestataires de service dans le domaine des sports.

Il s'agissait d'implanter cette levée de fonds dans un environnement fami lier et où ils viennent pour se distraire, s'amuser et se détendre. Samedi, l'animation était assurée par Kenny Leonore Productions Ltd et DJ She Devil.

L'emplacement sélectionné était le 2Beach Club, à deux pas d'une mer dont le pouvoir de séduction ne laisse aucun visiteur indifférent, et qui se distingue par l'importance que son personnel attache à la propreté et à une qualité de service à une clientèle on ne peut plus sélecte et qui n'hésitera pas à aller voir ailleurs à la moindre mani festation d'une carence quelconque.

Formule toute trouvée

La formule choisie a consisté à insé rer cette levée de fonds dans le cadre d'un brunch de haute facture tant par le contenu des mets que par les bois sons proposées. Les dons reçus tant en argent qu'en termes d'objets, tels des tableaux et des photographies ou des séjours à l'hôtel, n'étaient pas directement versés au SOS Children's Village mais à une formule propre à des acteurs dont le métier consiste à faire fructifier l'argent qui leur est confié. La vente aux enchères était une formule toute trouvée.

Dans ce petit jeu, le couple Deepal et Naomi Gulati a joué la partition à fond, se permettant le luxe d'accep ter même les montants proposés par d'autres membres de l'assistance. «Mon épouse Naomi et moi», déclare Deepak Gulati, «nous sommes originaires de la Suisse.»

Le domaine où ils évoluent est celui du capital-investissement. C'est un segment des services financiers où des professionnels décident d'acheter des parts du capital de ces sociétés qui auraient toutes les chances de leur offrir un retour confortable.

«Nous sommes vraiment heureux de vivre dans cette île merveilleuse avec nos deux enfants. Puisque nous considérons que c'est une chance de vivre dans ce pays, nous estimons qu'il est de notre devoir de donner quelque chose de nous-mêmes à ce pays. Nous sommes heureux de prendre une part active à cette levée de fonds. Nous n'avons aucune intention d'arrêter en si bon chemin. Nous espérons vivement de pouvoir nous engager davantage dans cette mouvance humanitaire.»

Il en est de même pour le conseil d'administration de Carrick Catalyst. «Impossible pour nous d'arrêter notre désir de cheminer avec SOS Children's Village avec l'activité du jour. Nous avons reçu et c'est notre devoir de manifester notre volonté d'accompagner ceux qui n'ont pas la même chance que nous. C'est la raison pour laquelle ce qui va nous permettre de concrétiser cet accompagnement à long terme est de mettre sur place une fonda tion à cet effet» explique Marc Fancy, Managing Director de Carrick Catalyst.

Ce n'est pas la première fois que cette société vient en aide à SOS Children's Village. En août 2018, Carrick Catalyst avait organisé un programme en vue d'appliquer une nouvelle couche de peinture à sept des maisons familiales de l'organisation.

«Comme vous pourrez le consta ter», a soutenu Doreen Weng Poorun, présidente par intérim de SOS Child ren's Village, «nous avons besoin de finance et de ressources humaines pour nous permettre d'accomplir l'immense travail qui nous attend. Une organisation non gouvernementale, et c'est notre cas, dispose de moyens financiers limités pour mener à bien ses activités. Nous dépen dons énormément de la bonne volonté de nos parrains. Nos remerciements sont bien entendu destinés à Carrick Catalyst, tout particulièrement à M. David Charnley et Mme Tracy To, dont je salue l'enthousiasme et l'énergie investis pour que ce projet se matérialise, et aux autres parrains parmi lesquels le 2Beach Club et Crystal Divers.»