Madagascar: Karting / Coupe du monde - Mboara Razafindratsimba vise le Top 10

Le pilote malgache, Mboara Razafindratsimba, est fier de représenter Madagascar à la Coupe du monde de karting de la FIA au Royaume-Uni. Vainqueur du Trophée International trois fois d'affilée, le sociétaire du club FMMSAM vise le Top 10.

Une grande première dans l'histoire du karting malgache, Mboara Razafindratsimba participera à la Coupe du Monde, qui se déroulera sur le prestigieux circuit PF International en Grande-Bretagne du 12 au 15 septembre prochain.

En février 2024, le jeune pilote malgache de 16 ans a fait partie de la délégation malgache à l'African Karting Cup en Afrique du Sud, où il a brillamment terminé à la 6e place de la catégorie OKN.

Ce résultat remarquable place Madagascar dans le top 3 des pays à l'AKC et lui a permis de décrocher sa précieuse place pour ce rendez-vous des grands favoris mondiaux. Accompagné par le président de son club, Robbi Ratahina, et le représentant de son partenaire Motul, Mboara Razafindratsimba a affiché sa détermination devant la presse hier à Ankorondrano.

« Je vais me concentrer sur ma course même si mes adversaires sont tous des champions de leur pays respectif. Je vais donner le meilleur de moi-même et obtenir le meilleur résultat possible. Face aux grands noms de la discipline, mon challenge est de terminer dans le Top 10 », a-t-il fait savoir. La FIA Karting World Cup est l'une des compétitions les plus prestigieuses du calendrier international de karting.

Le circuit PF International, situé en Grande-Bretagne, est renommé pour ses virages techniques et ses défis variés, offrant un véritable test aux pilotes du monde entier. Pour cette compétition internationale, Mboara sera soutenu par la Team KBK Competition, une équipe réputée pour son expertise et son dévouement.

Il pilotera un châssis signé Fernando Alonso de la marque Kart Republic, équipé d'un moteur TM Racing, reconnu pour sa puissance et son efficacité. « Mboara aborde cette compétition avec une détermination et un enthousiasme remarquables. Son objectif est de mettre en valeur son talent, de rivaliser avec les meilleurs pilotes mondiaux et surtout de porter haut les couleurs de notre pays. Nous sommes convaincus que son esprit de compétition, son entraînement rigoureux et le soutien de tous lui permettront de se distinguer lors de cet événement », a ajouté le président de la FMMSAM.

Cette première invitation d'un pilote malgache à la Coupe du Monde est une opportunité pour la discipline du karting à Madagascar, qui doit encore faire face à des défis tels que le manque d'infrastructures, le coût élevé du matériel, le manque de structures de formation et la difficulté de trouver des partenaires.