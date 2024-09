Madagascar: Hippisme - Ouverture de la saison à Bevalala demain

Après le succès des huit réunions à Mahazina Ambatolampy, la saison de la course hippique se poursuit avec la compétition au boulodrome de Bevalala. L'Autorité Hippique pour les Courses et l'Élevage de Chevaux à Madagascar (AHCEL) programme six réunions à partir de demain.

La clôture de la saison est prévue pour le 17 novembre. Les participants auront quatre courses pour cette journée inaugurale dénommée « Journée des pierres précieuses » à Bevalala. Les meilleurs jockeys et chevaux seront fidèles au rendez-vous, comme certains concurrents qui n'étaient pas présents à Ambatolampy.

Bilan positif

Le président, Michelson Rakotoarisoa, a dressé un bilan lors de la première partie de la saison qui a pris fin le 25 août à Ambatolampy. « C'était l'une des meilleures saisons depuis l'existence des courses à Mahazina. L'organisation était impeccable avec zéro dispute et incident. On a pu émerveiller les férus de cette discipline dans le district à travers des animations. L'effectif des amoureux de la course de chevaux a considérablement augmenté. D'ailleurs, nous avons travaillé avec la commune », a-t-il noté.

En plus de la compétition, la distribution de kits scolaires aux élèves est une belle initiative, montrant l'engagement de l'AHCEL envers la communauté locale. Comme à l'accoutumée, la fête des Mimosas clôture en apothéose la saison à Mahazina. Cette année, elle a été honorée par la délégation du People's Turf Club de Maurice, un excellent signe pour l'avenir de ce sport à Madagascar.