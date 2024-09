Madagascar: Rugby à XV / TOP 12 - TFMA d'Ankasina défie FT Manjakaray

Après la démonstration de force des militaires qui ont surclassé Mang'Art de Manjakaray sur le score de 108-13, ce sera au tour de « Fikambanan'ny Tanoran'i Manjakaray » (FTM) de montrer sa force de caractère en affrontant TFMA d'Ankasina, ce dimanche à partir de 15 heures, au stade Makis d'Andohatapenaka, pour le compte de la cinquième journée du Top 12.

Le FTM avec ses vingt points au compteur, + 239 de goal-différence, est dépassé en points par le Cosfa (vingt-quatre points, +224) qui occupe la première place du classement provisoire en attendant la rencontre de dimanche. Le FTM est obligé de battre les joueurs de TFM d'Ankasina, avec au moins quatre essais pour bénéficier du bonus offensif et marquer plus de points afin de se placer en tête.

Dans l'histoire des rencontres entre les deux clubs, FT Manjakaray et TFMA ne s'affrontent pas souvent. Sur le papier, les rugbymen de Manjakaray partent largement favoris car, depuis le début du championnat jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais connu la défaite. Ils ont dominé facilement leurs adversaires sans trop forcer.

Top 3 comme objectif

Le 7 avril, FTM a ouvert son match du championnat et a surclassé TFMA sur le score de 40-19. Un mois plus tard, au cours de son deuxième match, les Dakarois, appellation des joueurs de Manjakaray, ont dominé le dernier du classement, les rugbymen de FTB d'Andohatapenaka sur le score de 92-0. Ils ont étrillé leurs homologues du quartier, les joueurs de Mang'Art, le 16 juin, sur le score de 62-6. Puis, le 21 juillet, FTM a battu à plate couture US d'Ankadifotsy, sur le score de 80-8.

La philosophie de FTM est simple, ce dimanche, comme l'indique son coach Kaiza ou Antonio Andrianiaina Rabearison : « Battre les joueurs d'Ankasina d'une manière nette sans aucune contestation. Pour ce faire, nous éviterons les contacts car les joueurs d'Ankasina adorent le face-à-face et ils sont très rapides en contre. Leurs trois quarts ailes sont forts. Notre objectif est de marquer le plus d'essais possible en assurant le bonus offensif. »

Leur dernière confrontation remonte au 17 mars, dans le cadre de la journée de TOP 12, à l'issue de laquelle les Dakarois se sont imposés sur le score de 33-28.

Le club de TFMA a totalisé trois victoires (22-11 devant STM le 9 juin, 30-23 devant USA le 23 juin, 25-15 face à l'UADC le 7 avril) et une défaite 21-23 contre Cosfa, le 21 juillet.

« Notre objectif est de figurer dans le top 3. Nous sommes conscients que notre adversaire de dimanche est fort, mais nous ne nous laisserons pas faire facilement. Nous affronterons FTM en utilisant la stratégie adoptée contre Cosfa », confie Sylvestre Andriantsoa, président de TFMA.

Programme du 8 septembre

11 heures : 3FB contre FTBA - 13 heures : US Ankadifotsy contre STM - 15 heures : FTM contre TFMA.Donné Raherinjatovo