Afrique: Football/CAN 2025 - Les Barea au rachat face aux Comores

Le coach Rôrô apporte des explications sur la gestion du match entre Madagascar et la Tunisie. Il a aussi parlé de son objectif pour le prochain match contre les Comores.

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe comme les joueurs ont du mal à digérer la défaite amère, à la dernière minute, face aux Aigles de Carthage, jeudi soir, au stade Hamadi Aguerbi Rades à Tunis.

« Nous avons tiré des leçons après la défaite. Nous allons affronter les Comoriens, le 9 septembre. Ce n'est plus un simple souhait, ce sera une obligation d'arracher les trois points », indique-t-il.

« Nous n'avons plus d'autres choix. Nous ne pouvons plus accumuler les six points... La situation actuelle est que nous sommes à un point d'écart du dauphin. Nous pourrons encore faire quelque chose. Il faut remporter la victoire contre les Comores », lance le technicien.

Les Barea ont déjà vécu le même scénario, encaissé un but à la dernière minute, lors du match contre le Ghana comptant pour la première journée des éliminatoires à la Coupe du monde. « Ce n'est pas pour trouver des excuses, mais nous avions tous remarqué que les quatre minutes additionnelles étaient déjà écoulées. Nous n'avons pas pu intervenir auprès de l'arbitre et nous avions perdu », regrette l'entraineur.

Le technicien a souligné que son équipe a bien joué et ont eu de belles occasions, mais les joueurs n'ont pas su les concrétiser.

Au mauvais moment

« Tendry aurait dû passer la balle à Carolus déjà prêt pour la finition. Je n'accuse pas les joueurs, mais nous avons eu trois occasions nettes ratées comme celles de Rayan et d'Arnaud. C'est ça le foot », fait-il remarquer.

Le remplacement du défenseur central, Thomas Fontaine, à l'approche de la fin de la rencontre a été très critiqué par plus d'un. « Il a lui-même levé la main pour être remplacé. Il était même prévu qu'il serait remplacé un peu plus tôt, car il ne devrait pas jouer l'intégralité des quatre-vingt-dix minutes. Je savais que ce n'était pas le moment de remplacer un défenseur central, mais il était limité physiquement », argumente le coach.

Ce dernier comme ceux qui ont assisté au match, s'est également plaint du rayon laser qui visait les yeux du gardien de but, Sonny Laiton. « J'ai dû le signaler à l'arbitre et au commissaire au match... Et ce n'était pas tout. La climatisation dans le vestiaire ne marchait pas alors qu'il faisait très chaud... Bref, nous avons perdu. Nous n'avons pas su profiter des occasions dans la surface », conclut le coach Rôrô.

Le défenseur Demoleon mentionne, de son côté : « Nous étions énervés parce que nous pouvions apporter quelque chose en plus pour arracher des points... Dans l'ensemble, nous avons bien vécu le match qui s'est joué sur les détails. Nous avons souffert un peu au début, puis nous avons essayé de jouer et d'imposer notre jeu. Cela a commencé à se débloquer et nous avons eu des occasions importantes ».

Il se dit toujours prêt pour la suite de l'aventure. «Nous savons que nous sommes capables de faire quelque chose. Nous allons jouer le match contre les Comores à 100% », enchaine-t-il. Il reste cinq matchs à assurer pour engranger des points. Il faut retrouver le moral et se relever en vue du prochain match contre les Coelacanthes ce lundi, au même stade de Rades.