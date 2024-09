Madagascar: Exposition - Vavy Festival met en avant la créativité féminine

La première édition du Vavy Festival se tiendra du 13 au 21 septembre, célébrant la créativité féminine à travers l'exposition « Les Archives de nos Vies », organisée par l'association Vavy à l'Hôtel de Ville d'Analakely.

Un véritable tremplin pour les arts au féminin. Du 13 au 21 septembre, Antananarivo accueillera la première édition de l'exposition Vavy « Les Archives de nos Vies », dans le cadre de Vavy Festival, organisée par l'association Vavy à l'Hôtel de Ville d'Analakely. Ce rendez-vous culturel mettra en lumière la place centrale des femmes dans l'art et la culture, en invitant le public à réfléchir sur leur représentation et leur contribution à la société.

« L'exposition propose une relecture moderne des archives, en invitant les artistes Joey Aresoa, Na Hassi et Dina Nomena Andriarimanjaka à explorer cette thématique. Figures incontournables de la scène artistique locale, ces artistes réaffirment la place centrale des femmes à travers leur art. Comment commémorer les femmes malgaches ? Comment raconter leurs histoires ? Comment se réapproprier l'Histoire à travers des récits personnels ?

Ce sont autant de questions auxquelles elles répondent par la broderie, la peinture, l'iconographie et l'art de l'installation, créant ainsi des archives contemporaines pour éclairer notre trou de mémoire collectif sur les contributions et la diversité des femmes malgaches et ainsi construire une identité collective », explique le communiqué de presse publié par l'association Vavy.

Dina Nomena Andriarimanjaka présentera «Aux échos de Soazara », une série de trois oeuvres captivantes. Joey Aresoa exposera sa collection intitulée « Akon'alo », composée de toiles peintes, tandis que Na Hassi dévoilera «Text'île», une installation artistique unique composée de diverses créations.

Au coeur de l'événement

En plus de l'exposition, le Vavy Festival offrira une immersion profonde dans l'univers féminin, rassemblant plus de vingt-cinq intervenantes issues des milieux artistiques, culturels, académiques et de la société civile. Les échanges se tiendront dans divers lieux emblématiques tels que la Fondation H à Ambatomena, l'IFM et le CGM à Analakely, ainsi que dans d'autres espaces dédiés à la culture.

Des discussions, tables rondes et ateliers créatifs, en malgache et en français, permettront d'échanger sur des thématiques cruciales, telles que le rôle des femmes dans la construction d'une société plus inclusive et représentative. « Cet événement sera également l'occasion de découvrir des marques locales engagées telles que Pok Pok, Seconde Main Brand, Faka Rugs et Fara, qui exposeront leurs créations artisanales éthiques. Ces oeuvres, réalisées par des femmes, illustrent un savoir-faire ancestral allié à une démarche résolument moderne», ajoute l'organisatrice.

Vavy, première plateforme dédiée à la promotion des femmes malgaches dans les arts et la culture, se donne pour mission de rendre hommage à leurs contributions tout en renforçant les communautés locales à travers l'éducation et le développement social. Gratuit et ouvert à tous, cet événement se présente comme une opportunité unique de tisser des liens entre générations, de mieux comprendre les enjeux contemporains des femmes et de célébrer leur créativité.