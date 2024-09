Madagascar: Sinistre - Les préventions des catastrophes renforcées

Avancée significative dans la lutte contre les effets dévastateurs des catastrophes naturelles à Madagascar. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont signé un mémorandum d'entente (MoU), mercredi. Cette collaboration engage les deux parties à promouvoir une approche intégrée de la gestion des risques, en mettant l'accent sur la prévention, la préparation et la réponse efficace aux catastrophes. Le but est de sauver des vies en cas de catastrophes.

« La signature de ce MoU marque une nouvelle étape fondamentale dans notre collaboration. Il est un symbole fort de l'engagement du PAM à soutenir le gouvernement malgache dans la gestion des risques de catastrophes, via l'appui à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes (SNGRC).

Notre partenariat avec le BNGRC est unique, profond, multidisciplinaire et basé sur des principes très solides. Ce travail permettra de sauver des vies et de bâtir un Madagascar plus résilient face aux chocs », déclare Mamadou Mbaye, directeur pays a.i. du PAM à Madagascar. Une aubaine pour Madagascar, qui est très vulnérable aux changements climatiques.

« Nous sommes ravis de renouveler notre collaboration avec le PAM. Ce MoU réaffirme notre engagement mutuel à travailler ensemble pour la sécurité et le bien-être des populations malgaches. La continuité de ce partenariat est essentielle pour améliorer notre efficacité dans la gestion des risques et des catastrophes», déclare le directeur général du BNGRC, le général Olivier Elack Andriakaja.