Madagascar: Festival du Rire - Vingt-huit humoristes à l'affiche

Partage de joie de vivre. La quatrième édition du Festival du Rire-Jôkôso se déroulera du 11 au 15 septembre dans différents lieux de la capitale. Cet événement réunira vingt-huit humoristes, prêts à faire découvrir des sketchs diversifiés et à partager leur art à travers des ateliers interactifs et des conférences. Parmi les têtes d'affiche, on retrouve Joely Kely, Rodrigue venu de France pour une visioconférence, Raytra, Aina Maharavo et Mamy Ralijaona, accompagnés de plusieurs autres stand-uppers locaux.

« Cette année, nous avons mis l'accent sur le professionnalisme. Chaque humoriste participant a été soigneusement sélectionné pour offrir le meilleur au public malgache », déclare Raytra Belaw'Yck, l'un des organisateurs du festival, lors d'une conférence de presse tenue hier au CGM Analakely. Les festivités s'articulent autour d'activités variées, avec des ateliers dédiés à l'humour où les participants pourront découvrir les secrets pour faire rire un public.

Une innovation de cette édition sera offerte avec une séance d'humour-thérapie, animée par un docteur, pour explorer les bienfaits du rire sur la santé mentale. En plus des sketchs hilarants, le festival a pour objectif de promouvoir l'art du stand-up à Madagascar, encore méconnu de la majorité. « Notre mission est de faire connaître cet univers et d'offrir une plateforme aux humoristes malgaches », ajoute Raytra Belaw'Yck. Le festival culminera avec un grand spectacle de clôture au Ccesca Antanimena, où Francis Turbo, Gothlieb et d'autres figures de l'humour malgache et international offriront un show mémorable.