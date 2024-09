Afrique: Éliminatoires CAN 2025 - Le Maroc et l'Égypte se baladent, le Sénégal et le Mali déçoivent

Carton pour le Maroc et l'Égypte face au Gabon (4-1) et au Cap-vert (3-0). La Côte d'Ivoire assure au moment où le Sénégal et le Mali se font piéger par le Burkina (1-1) le Mozambique (1-1).

Ziyech, Aubameyang, Mané, Bissouma, etc., des stars, des buts, mais des fortunes diverses dès cette première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Au stade Adrard d'Agadir, le match entre le Maroc et le Gabon (4-1) fut d'abord une histoire de penaltys. Dès la 10e minute, les Lions de l'Atlas ouvrent le score en effet grâce à un penalty de Hakim Ziyech. Les Gabonais ont l'occasion d'égaliser six minutes plus tard, mais Pierre-Emerick Aubameyang manque penalty face à Bono.

Nouveau penalty pour le Maroc à la 26e minute, Ziyech réussit encore l'exercice ; le Maroc fait le break. À cinq minutes de la fin de la première période, Aubameyang réduit le score sur...penalty. Mais, c'est le Maroc qui aura le dernier mot en creusant définitivement l'écart sur un but de Brahim Diaz (59e) et une réalisation d'Ayoub El Kaabi (82e).

Krasso voit double

Dans cette poule B, où le Maroc est déjà qualifié en tant que pays organisateur, il y aura qu'une seule place à prendre. Après la victoire de la République centrafricaine sur le Lesotho (3-1), le Gabon devra vite rebondir.

L'autre carton de la soirée est à mettre à l'actif de l'Égypte qui a été sans pitié face au Cap-Vert (3-0). Pour une fois, le capitaine Mohamed Salah n'a pas pris part au festival offensif de son équipe. Les buteurs des Pharaons sont: Rami Rabia (23e), Omar Marmoush (45+1), et Ibrahim Adel (70e).

La Côte d'Ivoire a souffert à Bouaké avant de se débarrasser d'une teigneuse Zambie (0-2). Malgré une grosse domination, les Éléphants ont longtemps buté sur les Chipolopolos avant d'être délivrés par un but de Jean-Philippe Krasso à un quart d'heure de la fin. L'attaquant du FC Paris va même s'offrir un doublé (84e) pour concrétiser la grosse supériorité des siens.

Bouda pétrifie le Sénégal

À Diamniadio, le Sénégal a longtemps cru décrocher les trois points après l'ouverture du score de son meilleur buteur en sélection, Sadio Mané (43 buts) face au Burkina (16e). Mais pour ne pas avoir su se mettre à l'abri, les Lions ont été punis à la dernière minute des arrêts de jeu par Ousseni Bouda (90+5). Une égalisation méritée et un beau moment de gloire pour le joueur de San Jose Earthquakes (États-Unis).

Au Mali, l'électrochoc attendu avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Tom Sainfiet n'est pas venu face au Mozambique (1-1). Les Aigles sont même passés près d'une défaite sur leur pelouse du 26 mars à Bamako. Les Mozambicains ont en effet ouvert le score par Geny Catamo (37e) avant qu'Yves Bissouma ne remettent les compteurs à zéro (52e), sans éloigner le nuage de doute au-dessus des Aigles.