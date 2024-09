Ile Maurice: Le stock sous pression dû à une demande accrue

Depuis quelques semaines, une augmentation significative de la demande pour les bonbonnes de gaz ménager est observée à travers plusieurs régions. Dans certaines, les bonbonnes bleues, souvent utilisées, sont devenues si rares que les stocks se retrouvent épuisés dès le lendemain des livraisons effectuées par les compagnies. Cette situation suscite des inquiétudes quant à une possible pénurie ou des problèmes dans la chaîne de livraison. Les revendeurs se montrent réticents à confirmer une pénurie, affirmant que la demande est simplement plus élevée.

Pour expliquer ce manque depuis quelques jours, les revendeurs et différentes stations de service Shell, qui vendent la bonbonne bleue, indiquent que les consommateurs achètent plus fréquemment du gaz ménager et à des intervalles plus courts.

Un représentant d'une station Shell à Vacoas explique qu'une livraison avait eu lieu lundi comme d'habitude, mais que, mercredi, il n'y avait plus de bonbonnes bleues disponibles. Il attribue cette pénurie croissante à l'utilisation accrue des bonbonnes de gaz ménager par les chauffeurs de taxi comme alternative au carburant traditionnel. Selon lui, depuis le dernier Budget, le prix du gaz ménager a considérablement diminué, passant de Rs 240 à Rs 190, ce qui le rend beaucoup plus avantageux pour les taxis.

Le phénomène n'est pas limité aux chauffeurs de taxi. Un autre revendeur souligne que, malgré les règlements, qui stipulent que les restaurants doivent utiliser du gaz industriel, de nombreux établissements continuent d'opter pour le gaz ménager en raison de son coût inférieur. Les bonbonnes de gaz domestique sont disponibles en formats de 5 kg et de 12 kg tandis que le gaz commercial se présente en bonbonnes de 50 kg.

%

Cette situation accentue la demande pour le gaz ménager, créant ainsi une pression supplémentaire sur les stocks disponibles. «Le ministère du Commerce devrait avoir un contrôle sur cette pratique car beaucoup de commerces le font. Surtout ceux qui travaillent à grande échelle», dit le revendeur. Un porte-parole de Shell Gas confirme que cette tendance est devenue plus marquée au cours des deux dernières semaines, avec des retards fréquents dans les livraisons en raison de la demande élevée.

Les revendeurs semblent aussi peiner à répondre à cette demande accrue en raison d'un manque de personnel pour effectuer les livraisons. «Avec une plus grande demande, il faut plus de livraisons. Il faut aussi trouver du personnel pour effectuer ces livraisons. Cela devient très difficile parfois. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une pénurie de gaz bleu», souligne notre interlocuteur.