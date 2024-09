Tunisie: Demain, aux jardins d'El Menzah - «Run for fun»

Les habitants du quartier Les Jardins d'El Menzah, amateurs de sport, auront l'opportunité de participer ce dimanche 8 septembre à un événement unique : un marathon organisé à l'initiative d'une salle de sport privée, à l'occasion de son 5e anniversaire sous le slogan «Run for fun».

Afin de célébrer cette occasion spéciale, les organisateurs ont décidé de marquer le coup en invitant non seulement les résidents du quartier, mais également des personnes venant d'autres endroits à se joindre à cette fête sportive. «Cette année, nous souhaitons impliquer les participants pour célébrer notre anniversaire dans une ambiance conviviale et festive», a déclaré l'organisateur de cet événement, en partenariat avec l'Association de la citoyenneté des Jardins d'El Menzah (Acjm), à l'instar de la municipalité de Tunis. Les trois premiers hommes et femmes en lice seront, en effet, primés. Ce marathon démarrera de la salle de sport sur un parcours de 5 kilomètres.

Une initiative à généraliser dans tous les quartiers

Le marathon ne se limitera pas à une simple course. En plus de promouvoir l'activité physique, l'événement offrira de nombreux moments de plaisir avec la distribution de cadeaux et l'organisation d'une tombola pour les participants. Soit, une belle manière d'encourager tout le monde, jeunes et moins jeunes, à se réunir autour de l'exercice physique pour leur bien-être et pour l'animation de ce quartier.

Cette initiative, aussi louable soit-elle, doit être encouragée, car elle joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens. En oeuvrant pour rendre la vie quotidienne plus agréable et en apportant des solutions concrètes aux défis sociaux. Ce genre d'actions contribue, certes, à créer un environnement plus harmonieux et propice à l'épanouissement des quartiers. L'encourager permet non seulement de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de favoriser un développement durable et inclusif.

« À l'avenir, ces actions prendront une dimension caritative, avec des projets, tels que le réaménagement des écoles, en collaboration avec des associations caritatives, l'aménagement d'espaces verts, ainsi que la création d'un terrain de basket dans ce quartier », envisage l'organisateur, espérant que cette initiative se répandra dans tous les quartiers, favorisant ainsi une atmosphère conviviale pour l'ensemble des citoyens.