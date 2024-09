Tunisie: Expatriés - Makrem Daboub métamorphose la Palestine

Le travail abattu par le technicien tunisien porte ses fruits et le meilleur est forcément à venir pour l'équipe nationale de Palestine et pour Makrem Daboub.

En éliminatoires du Mondial 2026, l'équipe de Palestine, coachée par Makrem Daboub, a récemment tenu en respect la Corée du Sud (0-0) à Séoul dans le cadre du 3e tour de l'épreuve, groupe B. Dans un groupe ou figurent aussi l'Irak, la Jordanie, le Koweït et Oman, les «Cavaliers» de Palestine ont réussi un tour de force, soit accrocher les Guerriers Taeguk dans leur fief.

Ce n'est forcément pas évident de réaliser une telle performance contre une sélection réputée et qui compte à son palmarès deux victoires en Coupe d'Asie des nations et dix participations en phases finales de Coupe du monde, avec pour meilleur résultat une place de demi-finaliste lors de l'édition 2002, co-organisée avec le Japon.

Coach Makrem Daboub fait donc de l'excellent travail et les résultats actuels plaident en sa faveur. A 51 ans, l'ex-portier de l'EST et de l'ESZ, ancien entraîneur des gardiens de but de l'équipe de Tunisie olympique, veille sur les destinées de l'équipe de Palestine depuis avril 2021.

Et avant de parvenir à hisser les siens au niveau de ses concurrents actuels, le sélectionneur des Cavaliers avait déjà annoncé la couleur en été 2022, qualifiant la Palestine à la phase finale de la Coupe d'Asie des Nations en battant les Philippines (4-0) à Oulan-Bator en Mongolie, lors du 3e tour de qualifications et lors d'un match mémorable.

%

Ce ne fut d'ailleurs pas le seul exploit de cette sélection qui monte, puisque lors de la série des matchs comptant pour les éliminatoires de Coupe d'Asie, les siens avaient aussi réussi à corriger le Yemen (5-0) et à battre la Mongolie (1-0). Le travail porte donc ses fruits et le meilleur est à venir pour la Palestine et pour Makrem Daboub.

Makni monte en régime

Le buteur du club Hebar totalise quatre buts jusque-là, soit une moyenne d'un but par match. L'avant-centre Nabil Makni monte en régime à Hebar Pazardzik. L'attaquant de 22 ans, produit de Strasbourg et passé par les rangs de Chievo U19, l'Etoile Sportive du Sahel, Al Ittihad de Tripoli et Sangiuliano, poursuit son ascension en Bulgarie, portant son total-but à quatre, soit une moyenne d'une réalisation par match jusque-là. Un joueur à suivre de près de la part de la cellule technique de l'équipe de Tunisie, si ce n'est déjà fait...