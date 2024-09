Tunisie: Ministère des Affaires sociales - Aides financières et en nature au profit de 520 mille élèves et 25 mille étudiants

Pour bénéficier de ces aides, l'élève ou l'étudiant doit être titulaire d'un identifiant social dans le programme «Amen social» et inscrit dans un établissement. Le ministère des Affaires sociales a annoncé la distribution d'aides financières et en nature au profit de 520 mille élèves et 25 mille étudiants, à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025.

Pour en bénéficier, l'élève ou l'étudiant doit être titulaire d'un identifiant social dans le programme «Amen social», et inscrit dans le système d'inscription en ligne au ministère de l'Education, au ministère de l'Enseignement supérieur, dans les établissements publics de formation et d'enseignement professionnels, dans les centres d'enseignement spécialisé ou dans les centres de défense et d'intégration sociale, a indiqué le ministère dans un communiqué publié hier.

Quelque 520.000 élèves bénéficieront d'une aide de 100 dinars et 25 mille étudiants recevront 120 dinars chacun.

Pour la première fois, 30 mille élèves inscrits en année préparatoire bénéficieront de ces aides financières, précise le communiqué, ajoutant que parmi les bénéficiaires d'aides en nature figurent 100 mille élèves qui recevront des fournitures scolaires et des cartables.