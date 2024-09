Tunisie: Tozeur - Première édition du festival international du tourisme oasien et saharien

Ce festival a la vocation de promouvoir le tourisme saharien et oasien à Tozeur, en particulier, et à faire découvrir aux tour-opérateurs le charme de la région et de ce type de tourisme.

La première édition du festival international du tourisme oasien et saharien se tiendra à Tozeur, au mois de décembre prochain, avec la participation de professionnels et d'artisans de Kébili, Gafsa, Gabès et Tozeur.

Le président de la Fédération régionale des agences de voyages du sud-ouest, Abdelfattah Mlik, a indiqué que la date exacte de l'événement sera décidée ultérieurement. Ce festival a la vocation de promouvoir le tourisme saharien et oasien à Tozeur, en particulier, et à faire découvrir aux tour-opérateurs le charme de la région et de ce type de tourisme.

Il a formulé également l'espoir de parvenir à développer le trafic aérien dans la région à travers l'organisation de cet événement.