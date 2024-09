Tunisie: Atelier d'Origami par le maître Katsukawa Higashi à l'espace Zmorda - L'art du pliage, un pont culturel entre le Japon et le pays

L'Espace Zmorda à Tunis a accueilli, mercredi 4 septembre, un événement qui marie subtilement tradition japonaise et éducation contemporaine, tout en servant de pont diplomatique entre deux cultures riches et distinctes. Organisé en collaboration avec l'ambassade du Japon, cet atelier d'origami intitulé «Origami, l'art du pliage du papier» a été animé par le maître Katsukawa Higashi, un jeune prodige de l'origami, né en 1998, qui s'est déjà imposé comme une figure incontournable dans cet art ancestral, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi comme pédagogue novateur.

Tradition séculaire au service de la modernité et de la diplomatie culturelle, l'origami, cet art ancestral japonais de pliage de papier, incarne une tradition qui a su traverser les siècles tout en se renouvelant constamment pour s'adapter aux exigences du monde moderne. Plus qu'une simple forme d'expression artistique, l'origami est devenu un outil puissant de développement personnel, de créativité et de pédagogie.

Pour Katsukawa, diplômé de la prestigieuse Université de Tokyo, cet art est bien plus qu'un héritage culturel; c'est un moyen de renforcer les liens entre les peuples et de promouvoir une compréhension mutuelle au-delà des frontières.

Depuis son enfance, Katsukawa est immergé dans l'univers des pliages, une passion qui l'a conduit à explorer et réinventer l'origami dans un contexte éducatif. A travers son oeuvre publiée en mars 2023, il démontre comment cet art traditionnel peut être utilisé pour stimuler la pensée logique et artistique, en proposant 36 créations qui allient tradition et innovation. Cet engagement illustre comment l'origami, en tant qu'art et pédagogie, peut jouer un rôle crucial dans la diplomatie culturelle, en rapprochant les cultures par le biais de l'éducation et de l'art.

Atelier pour éveiller les esprits et les relations interculturelles

L'atelier d'origami ne se limite pas à une simple initiation aux techniques de pliage de papier. Il s'agit d'une immersion profonde dans la culture japonaise, où les participants, guidés par le maître Katsukawa, ont découvert les multiples dimensions de l'origami en tant qu'art et outil d'apprentissage. Cet événement se veut également un espace de dialogue interculturel, où chaque pli de papier devient un geste symbolique de rapprochement entre les peuples.

L'objectif de cet atelier est double : d'une part, faire découvrir l'origami au public tunisien, et, d'autre part, démontrer comment cet art peut être utilisé comme un moyen d'éducation innovant et interculturel. L'origami sollicite non seulement la dextérité manuelle, mais aussi la concentration, la patience, et la créativité -- des qualités qui transcendent les frontières culturelles et linguistiques.

Pour les jeunes participants, il représente une opportunité unique de développer des compétences cognitives tout en se connectant à une culture différente, renforçant ainsi les liens d'amitié et de compréhension entre le Japon et la Tunisie.

Pont diplomatique entre le Japon et la Tunisie

S'inscrivant dans une démarche plus large de diplomatie culturelle, cet événement représente un outil essentiel pour promouvoir la paix et la coopération internationale. L'ambassade du Japon ne s'est pas seulement contentée de faire connaître une facette de sa culture; elle a contribué à renforcer les relations bilatérales entre le Japon et la Tunisie en tissant des liens culturels durables.

L'Espace Zmorda, avec son engagement profond envers la promotion des arts et de la culture, devient ainsi un lieu de rencontre où les traditions et les innovations se mêlent pour créer un dialogue interculturel enrichissant.

En participant à cet atelier, les Tunisiens ont eu l'opportunité de s'initier à l'origami tout en s'imprégnant des valeurs fondamentales de cette pratique : respect de la tradition, ouverture à l'innovation, et engagement envers autrui. Sous la direction du maître Katsukawa, dont l'approche pédagogique est imprégnée de passion, chaque pli de papier s'est transformé en un acte de création, mais aussi en un geste diplomatique, unissant les esprits et renforçant les liens entre les cultures.

Ainsi, cet événement est une illustration parfaite de la manière dont l'origami, en tant qu'art et outil pédagogique, peut transcender les frontières et servir de pont diplomatique. L'art du pliage de papier, dans toute sa profondeur et sa simplicité, a révélé sa capacité unique à unir les esprits et à rapprocher les peuples.