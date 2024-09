Afrique: Eliminatoires CAN Maroc 2025 - Le Congo prend la tête du groupe K

Le match des Diables rouges à Kampala, ce 9 septembre contre les crânes de l'Ouganda, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 s'annonce déjà très décisif pour la suite de la compétition.

Le Congo a pris provisoirement la tête du groupe avec trois points devant son futur adversaire qui a tenu l'Afrique du Sud en échec, 2-2. « L'Ouganda est une équipe très athlétique. Nous avons des gamins qui ont le physique pour répondre à ce combat. Il faut qu'on trouve la sauce qu'il faut pour qu'on arrive à tenir tête à cette équipe», a déclaré Isaac Ngata, le sélectionneur des Diables rouges, au terme de la rencontre de la première journée contre le Soudan du Sud.

Dans cette campagne, les points à domicile valent de l'or. Cette sélection du Soudan du Sud qui avait réussi à créer l'exploit lors de son dernier passage à Brazzaville a été parfaitement maîtrisée. Un soulagement puisque les Congolais ont obtenu, le 5 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat, devant elle, une courte victoire 1-0 mais précieuse dans la course à la qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2025.

Les Diables rouges n'avaient plus gagné un match à domicile depuis le 8 juin 2022 contre la Gambie, lors des éliminatoires de la CAN 2023. Le onze national a bien lancé ses éliminatoires grâce au but inscrit par Chandrel Massanga à la 11e minute.

« Le premier match, il fallait absolument le gagner quelle que soit la manière, de surcroît chez nous. C'est un bonus. Le 9 on doit rejouer, il faut très vite retourner au calme et prendre conscience que la difficulté ce n'est pas de gagner mais c'est d'enchaîner des rencontres », a précisé le sélectionneur.

Prestige Mboungou aurait pu donner plus d'ampleur à cette victoire s'il n'avait pas manqué le dernier geste à la 27e minute. Merveil Ndockyt, Beni Makouana, Silvère Ganvoula, tous ont manqué d'efficacité devant les buts adverses mais ont été sauvés par une défense qui n'a rien lâché malgré quelque frayeur, notamment le ballon mal maîtrisé par Pavhel Ndzila, le portier congolais.

« Je regrette qu'on n'a pas pu finaliser les autres occasions. On n'a pas été bon à la finition. On va travailler sur cette sérénité devant les buts. C'est ce qui m'importe aujourd'hui. On va demander aux joueurs de reprendre confiance et de se dire qu'on n'a plus de précipitation », a insisté Isaac Ngata.

Notons que pour retrouver la CAN qui fuit le onze national depuis 2015, l'efficacité devant les buts est un aspect important, autant que la rigueur défensive. Après l'Ouganda, il y a donc la double confrontation contre l'Afrique du Sud qui attend le Congo en octobre.