Congo-Brazzaville: Musique - 'Point mort' éblouit les mélomanes en un mois

Titre inclus dans l'EP « Décret », "Point mort" de Cegra Karl le traumatiseur est considéré par les mélomanes comme la rumba du moment. Disponible en audio et en image sur toutes les plateformes de téléchargement légales depuis le 28 juillet dernier, cette chanson ne cesse de faire parler d'elle dans les milieux musicaux.

Artiste musicien, auteur compositeur, interprète et chanteur congolais, Cegra Karl, de son vrai nom Grâce Karl Devie Etouffi, a mis sur le marché du disque, notamment sur toutes les plateformes de téléchargement légales, l'EP intitulé « Décret ». Cet EP de deux titres, dont "Pas de dodo" et "Point mort", fait présentement l'actualité, avec la seconde chanson interprétée par la quasi-totalité des mélomanes, au premier rang la gent féminine. Pour le traumatiseur Cegra Karl, "Point mort" vient pérenniser et sauvegarder les valeurs de la rumba congolaise.

Cette chanson parle de l'amour dans toute sa splendeur, à l'état brut ; un amour qui malgré les problèmes ne meurt pas. « Dans la chanson, je dis coûte que coûte, sans aucun doute, je t'aime une bonne fois pour toute. Il s'agit en fait d'une personne qui a l'impression que son cœur est au point mort.

Comme dans chaque couple il y a des problèmes, cela n'empêche pas que l'on aime encore plus fort. En effet, dans la chanson, le sujet c'est une femme qui demande si par hasard les gens n'ont pas vu son chéri. Que ceux qui l'ont vu lui demandent de revenir, car son absence lui fait perdre le sommeil », a expliqué Cegra Karl.

Pour la star congolaise, il a conçu cette chanson pour ne pas affamer les amoureux de la rumba et aussi pour maintenir l'identité de la rumba congolaise adorée même au-delà des frontières des deux Congo (où est pratiquée cette musique).

« Homme de défi, j'ai décidé de révolutionner la rumba congolaise qui a dorénavant un nouveau maître, faites-moi confiance en m'apportant votre soutien afin que j'aille plus loin pour continuer à défendre cette musique. Je reste toujours dans cet élan du désir de garder toujours allumée la flamme de la rumba congolaise, rumba un jour, rumba pour toujours ! », a martelé Cegra Karl.

En séjour en France, celui qui se fait appeler patron de la rumba congolaise a participé aux séances de studio et répondu à quelques invitations. Il a profité de l'occasion pour encourager les mélomanes de la bonne musique en général et les amoureux de la rumba en particulier à consommer sans modération la chanson "Point mort". Il a annoncé la tenue ci-peu des productions scéniques (concerts) afin de faire savourer aux mélomanes le maxi single « 'Décret » et bien d'autres titres de ses précédents albums.

Une carrière déjà flamboyante

Surnommé "Le joker, le traumatiseur de la musique congolaise", Cegra Karl a débuté avec sa carrière musicale en 2005 dans son quartier natal de Talangai, le sixième arrondissement de Brazzaville. Quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 2009, il fait son entrée dans l'orchestre Extra Musica international de Quentin Moyascko, et en sort en 2011.

Après, il intègre l'orchestre Génération Universal et participe à l'enregistrement de l'unique album de ce groupe musical. En 2014, les membres de ce groupe se séparent et Cegra Karl rejoint celui du chanteur Doudou Copa. C'est finalement en 2017 que cet artiste qui a opté pour la rumba décide de mener une carrière en solo.

Le 14 février 2018, date de la célébration de la fête de Saint Valentin- fête des amoureux-, le traumatiseur de la musique congolaise sort un maxi single de quatre titres intitulé « Pas sans toi », sous le label du producteur Bebert Etou. Ce maxi single compte des titres : "Elombé", "Chagrin", "Au nom de l'amour", "Ba folie". Cegra Karl participe ensuite au concert de l'émission "Couleurs tropicales", enregistré en août à l'Institut français du Congo à Brazzaville.

En 2018, il décroche le trophée de "Révélation de l'année" offert par l'émission "Studio 210" de la télévision nationale congolaise. En mars 2019, Cegra Karl remporte le prix de "Révélation Afrique centrale" à Canal d'or, au Cameroun. La même année, il est invité dans l'émission "À l'affiche" sur France24, et à Radio France internationale pour présenter son maxi single et annoncer la préparation de son album « Décollage ».

En août, Cegra Karl sort le single "Ma panacée" en featuring avec l'artiste Fabregas de la République démocratique du Congo. Il remporte en 2019 le prix spécial du jury des Sanza de Mfoa, à Brazzaville. Quelques jours après, accompagné de son manager et producteur Bebert Etou, il fait partie du groupe des artistes congolais des deux rives, à l'instar de Fally Ipupa, Roga-Roga, Koffi Olomidé, Zaparo de guerre, à se rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les obsèques de DJ Arafat.

De retour à Brazzaville, Cegra Karl quitte le label de Bebert Etou et annonce la sortie en 2020 de son nouveau single intitulé "Matékita". En mai 2021, il lance encore un nouveau single intitulé "L'école d'amour", une chanson de cinq minutes trente secondes qu'il a chantée en trois langues, lingala, français et anglais, liant à la fois consolation, éducation, conscientisation, histoire d'amour et actualité de l'heure, le coronavirus.

En 2022, il lance "Mon loulou", en 2023 il met à la disposition des amoureux de la bonne musique le single "Toi et moi". En cette année 2024, il lance le maxi single qui met tous les mélomanes d'accord, « Décret ».