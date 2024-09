Congo-Brazzaville: Election à la Fécoju-Da - Cinquante-neuf clubs composeront le corps électoral

Prélude aux assemblées générales ordinaire et élective de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées(Fécoju-Da) et suite à l'incompréhension qui régnait autour du corps électoral, l'Union africaine de judo (UAJ) a diligenté, discrètement, une mission à Brazzaville pour éponger cette situation qui mettait en mal non seulement les efforts du bureau exécutif national mais aussi l'avenir des athlètes. Les questions du corps électoral, la date de l'élection et autres ont été passées au peigne fin.

Selon une source proche du dossier, la délégation de l'UAJ composée de deux de ses directeurs sportifs (Alain Christian Kingue Dihang et Abdourahamane Youssoufou) a réuni, le 2 septembre à Brazzaville, les parties prenantes de la crise. Aux côtés des délégués de l'UAJ, Ata Asiokarah Neyl Francis et Pierre Mabiala étaient face à Marien Ikama Ngouabi qui était accompagné de Florent Serge Aya.

A l'ordre du jour de la rencontre, ils ont, entre autres, débattu sur la consolidation et la validation du corps électoral de la Fédération congolaise de judo, avec pour document de référence comportant cent trois clubs établi par la Fédération internationale de judo, en collaboration avec les deux groupes en conflit de la Fécoju-Da.

A en croire la source, les présents ont parcouru la liste des cent trois clubs pour se rendre compte des clubs qui remplissent les conditions d'éligibilité, conformément à l'article 49 des statuts de la Fécoju-Da. « Après des échanges entre les parties, ce préalable et cette méthodologie de travail ont été acceptés par toutes les parties présentes (liste de présences jointe en annexe).

Après vérification et recensement des différents clubs répertoriés dans le tableau, les clubs suivants, au nombre de cinquante-neuf remplissent les conditions pour être membres du corps électoral de la Fédération congolaise de judo pour l'assemblée générale élective de l'olympiade 2025-2028 », a lâché la source.

Cette mission de l'UAJ, dont le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif congolais avaient reçu copie de sa lettre du 27 août, visait à examiner les pistes de solutions pour la tenue d'une assemblée générale élective apaisée, susceptible de garantir une sortie de crise et assurer un fonctionnement pérenne au service des athlètes et différentes parties prenantes.

La présence de cette délégation sonne la fin de la récréation qui tentait à s'éterniser au sein de la Fécoju-Da. Les acteurs de cette discipline pourront maintenant poursuivre le travail puisque le débat sur le corps electoral relève du passé.

Liste des clubs retenus

1. Judo Club Inter d'Ewo; 2- Judo Club Avenir de Mvou-Mvou; 3.-Judo Club Fierte d'Ewo; 4-Judo Club de Boundji ;5- Judo Club Saint Benoit de Boundji ; 6- Judo Club Arc-en -ciel; 7-Judo Club Inter; 8- Judo Club Simon; 9- Judo Club Tchapi ;10-Judo Club Zorino; 11-Judo Club Fuji;

12- Judo Club Kano Brazza; 13-BSSGQG; 14-Judo Cub Ngoyi ngokali; 15-Judo Club Taylor; 16- Judo Club Teddy Riner; 17-Judo Club Daojing; 18-Judo Club Baobab; 19- Judo Club David Douillet; 20- Judo Club Brazza;

21- Judo Club Garde républicaine; 22- Judo Club Génération Kano; 23- Judo Club Jean Luc Rougé; 24- Judo Club Jigoro Kano; 25-Judo Club Molokai; 26- Judo Club Saris; 27-Judo Club Ngouloukou;

28- Judo Club AM de Ngoyo; 29- Fuji Yama; 30- Judo Club de Poto-Poto; 31- 5 février; 32- Kawashi; 33- AA Neto;34-Gendarmerie Brazza; 35- Bison Avatar; 36- Judo Club Mpila; 37-Pentagone Mpila; 38- Kotakoli Brazza;

39- Ataraxie; 40- Kindo Odzo; 41- Lion Mikage; 42- Madibou; 43- Meng Sangha; 44- Moukondo Dolisie; 45- Ngama Kosso; 46- Okouaka Serraphin; 47-Thambitso Racine Oyo; 48- Saint Boris Wesso; 49- Saint Denis; 50- Tchetcheni Pointe Noire; 51- Washi; 52- Judo Club Vatican; 53- Deker; 54- Judo Club 56; 55- Judo Club Moloungue; 56- Nkombo Matari; 57- 18 mars; 58- Kake; 59- Sukiss.