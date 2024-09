Congo-Brazzaville: Musique sacrée - La deuxième édition du Gospel of Salvation prévue le 14 septembre

La deuxième édition du Gospel of Salvation s'inscrit dans le cadre de la restauration des âmes et de la promotion du gospel au Congo. Ce moment de louange et d'adoration dénommé "Célébration consécration" aura lieu le 14 septembre au Centre culturel Zola (CCZ), à Moungali, le quatrième arrondissement de Brazzaville, à partir de 14h30.

Organisée en partenariat avec le CCZ, la deuxième édition du Gospel of Salvation a pour artiste principale la soeur Magarelle Kimbémbé, l'une des voix montantes du gospel congolais, et s'articulera autour du chant et de la prière. Une grande célébration avec au cœur de l'événement plusieurs séquences visant à élever le trône de Dieu. "Consécration" connaîtra aussi la participation du frère Rodrigue Obanda, de la soeure Reine Dorcace et du groupe Les Messagers.

A titre de rappel, Gospel of Salvation est une structure d'évangélisation basée à Brazzaville depuis 2021, avec pour vocation l'évangélisation par le chant, la prédication, le témoignage ainsi que par d'autres actions caritatives à l'endroit des personnes démunies. La première édition s'est tenue le 30 septembre dernier à l'esplanade du Centre national de radiotélévision, à Nkombo, dans le neuvième arrondissement Djiri, sur le thème « Crois et tu seras sauvé toi et ta famille ».