Algérie: JP/2024 - Berrahal termine au pied du podium, Thélaidjia en finale

L'athlète de para-athlétisme Mohamed Berrahal a terminé au pied du podium dans l'épreuve du 100m, classe T51, alors que le sprinteur Fakhreddine Thélaidjia (T36)s'est qualifié en finale de la même épreuve, vendredi au stade Saint Denis à Paris pour le compte de la 8e journée des Jeux Paralympiques-2024.

Engagé en finale du 100m (T51), Berrahal a tenté de finir avec les trois premiers du podium, dans une finale remportée par le Canadien Fournie Cody en 19.63 (nouveau record paralympique).

Berrahal a terminé la course en 4e position avec le chrono de 21.83, derrière le médaillé d'argent belge Genyn Peter (20.47) et le Finlandais Pispanen Toni (21.14).

"Pour moi, cette 4e place et celle du 200m représentent des honorables performances, vu que j'ai participé avec une chaise roulante qui n'est pas à mes mesures. Je pense qu'il m'était impossible de faire plus que ces résultats", a déclaré Berrahal à la fin de la finale du 100m.

Auteur de 16 médailles durant sa carrière dont trois titres paralympiques, Berrahal a regretté le fait que le problème de matériel frêne toujours sa progression.

Pour sa part, l'athlète de la classe T36, Fakhreddine Thélaidjia a réussi à se qualifier en finale du 100m, prévue dans la matinée du samedi.

Engagé dans la 2e demi-finale, Thélaidjia s'est classé en 4e position avec un chrono à 12.58 (meilleure performance personnelle), tandis que son coéquipier Mokhtar Didane a été disqualifié pour faux départ, lui qui était un des favoris pour le podium. Les trois premiers des deux séries en plus des deux meilleurs temps animeront la finale.

Interrogé sur les chances de médailles en finale de l'athlète, son entraineur Salhi Tahar a indiqué que l'athlète est encore jeune et manque d'expérience dans ce genre de rendez-vous. "Thélaidjia est un futur champion paralympique, il est entrain de progresser. Il va courir la finale sans pression et essayera d'améliorer ses chronos", a-t-il expliqué.

De son côté, le sprinteur Hamdi Sofiane n'a pu se qualifier en finale du 200m T37, après sa 5e place en demi-finale, avec le temps de 23.80, réalisant néanmoins sa meilleure performance de la saison.

La 9e journée de para-athlétisme, la dernière pour la délégation algérienne, verra l'entrée en lice du lanceur de poids Kamel Kardjena (F33) et le demi-fondiste Abdelkrim Krai (T38).

Le médaillé d'argent en titre à Tokyo avec un jet à 11,34m tentera à partir de 18h03 (heure algérienne), au moins de conserver son titre et pourquoi pas faire mieux. Il aura comme concurrents directs, Khrupin Aleksander (drapeau neutre), les Chinois Liu Li et Cai Bingchen, le Tunisien Sassi Oussama, entre autres.

Pour sa part, le coureur de demi-fond Abdelkrim Krai, lui aussi médaillé d'argent à Tokyo dans l'épreuve du 1500m T38, jouera sans va tout lors de la finale programmée à 18h09.

Il y aura en face, le recordman des JP-2021 en 3:58.92, le Canadien Nate Riech, le Tunisien Tissaoui Amen Allah (T37) avec 3:58.31, l'Australien Langdon Reece (3:55.58), entre autres.

Enfin, en para-canoén, l'athlète Brahim Guendouz participera à la demi-finale de l'épreuve du 200m KL3 de para-canoé, prévue à partir de 09h42 au stade nautique de Paris. Il lui faudra prendre une des six premières places qui qualifient pour la finale A, programmée dans la même journée à 11h10.

A l'issue de la 8e journée des JP-2024, l'Algérie pointe à la 24e position au classement des médailles, avec sa moisson de 10 consécrations (5 or et 5 bronze). Elle occupe la première place au niveau africain et arabe au classement général qui comporte 82 pays couronnés sur les 186 inscrits aux Jeux.

Par contre, la Chine domine le classement avec un total de 188 médailles (dont 83 or et 64 argent), suivie de l'Angleterre avec 100 dont 42 or et 34 argent et les USA avec 86 dont 31 or et 36 argent.