Algérie: Présidentielle - L'importance pour les Algériens de répondre à l'appel de l'urne soulignée

ALGER — L'élection présidentielle du 7 septembre a suscité un grand intérêt chez la presse nationale de samedi dont certains titres ont consacré une édition spéciale à l'évènement, soulignant l'importance pour les Algériens de répondre à l'appel de l'urne.

Sous le titre "A l'urne de la confiance", le quotidien "El Moudjahid" qui a consacré une édition spéciale au scrutin, appelle les Algériens à aller voter massivement pour l'Algérie, énumérant, dans un long article, les raisons devant encourager les citoyens à exercer leur droit électoral.

Dans un commentaire "Deux dates, deux repères et une patrie", ce journal rappelle les "moments de résistance et de mobilisation citoyenne" qui ont marqué l'histoire de la lutte pour la liberté et la démocratie en Algérie", soutenant que "ce 7 septembre, les Algériens se mobiliseront aussi en masse pour faire entendre leur voix et façonner l'avenir de leur nation".

Le quotidien "Le Soir d'Algérie" qui affirme, de son côté, que "la parole est aux urnes", relève également que le vote des Algériens de l'étranger enregistre "un bond en termes d'affluence".

Rappelant que "les prétendants à la magistrature suprême ont, de l'avis d'observateurs, mené une campagne sobre, sans anicroche et sans trop d'histoires", le quotidien "El Watan" titre à la Une "La parole au peuple" et précise que plus de 24 millions d'électeurs se rendront aux urnes, aujourd'hui, pour élire leur président de la République". Ce journal note, en outre, que "les opérations de vote se déroulent dans le calme à l'étranger".

"Présidentielle : Algériens aux urnes !" titre à la une et en gros caractères gras le quotidien "Le Jeune INDEPENDANT" qui évoque l'importance de ce scrutin.

Le même journal s'intéresse également au vote des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et relève la "forte affluence de la diaspora".

De son côté, "Le Quotidien d'Oran" qui a consacré également une édition spéciale à l'évènement, appellent "Les Algériens aux urnes" et prévoit un scrutin "serein et calme, à l'image de la campagne électorale" durant laquelle "pour la première fois de l'histoire, aucun dépassement n'a été enregistré par l'ANIE".

Le journal "e-BOURSE" lance, lui aussi, "Un appel vibrant aux urnes", jugeant "impératif pour tout citoyen conscient des dangers qui pèsent sur le pays, de se rendre aujourd'hui aux urnes". Ce journal a accordé un intérêt particulier au vote de la diaspora algérienne, constatant "un rythme de participation soutenu" chez cette communauté.

Le journal "L'EXPRESSION" donne, lui aussi, "La parole au peuple" et estime que "Le Grand jour est arrivé". Pour ce quotidien, "quel que soit le choix des électeurs, l'important est la mobilisation pour faire valoir la démocratie".

Sous le titre "Jour de victoire et de fierté", le quotidien "Echaab" rappelle, dans son éditorial, que 24 millions d'Algériens sont appelés, aujourd'hui, aux urnes pour élire leur président de la République parmi trois candidats lors d'élections anticipées qui seront déterminantes pour l'avenir du pays.

Ce journal relève, dans ce contexte, la satisfaction de la classe politique du processus électoral, affirmant qu'aucun candidat n'a soulevé le moindre doute sur la transparence et l'intégrité de ces élections ou encore de son issue finale.

Ce quotidien met également en avant les moyens logistiques mobilisés pour la réussite de ce "grand rendez-vous", donnant la parole, en outre, aux analystes pour souligner l'importance de cette élection et sa contribution à la consolidation de la démocratie et de la stabilité.

Le quotidien "El Khabar" relaie l'appel du recteur de "Djamaâ El Djazaïr", Mohamed Al Mamoun Al Kassimi, qui a exhorté les Algériens, dans son prêche de vendredi, à participer massivement à l'élection présidentielle et à choisir l'homme de confiance, insistant sur l'importance de rester unis et de soutenir le futur président.

Le Journal "Achourouk Al Youmi" s'est attardé, pour sa part, sur l'arsenal juridique élaboré par les pouvoirs publics pour assurer l'intégrité du processus électoral, rappelant que toute violation de la loi pourrait exposer son auteur à des peines de prison fermes pouvant aller jusqu'à 20 ans.

Sous le titre "Indicateurs pour une forte participation à la présidentielle", le quotidien "Al Massa" affirme, lui, que le scrutin d'aujourd'hui connaitra une forte affluence au vu de la mobilisation citoyenne lors de la campagne électorale, et assure que les Algériens sont conscients de l'importance de ce rendez-vous et des défis qui s'imposeront à l'avenir.