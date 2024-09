Algérie: L'ONU proclame le 6 juillet journée mondiale du développement rural

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté, par consensus vendredi, une résolution proclamant le 6 juillet Journée mondiale du développement rural, afin de souligner l'importance "cruciale" de la transformation des zones rurales pour la réalisation des objectifs de développement durable.

Portée par plusieurs pays, la résolution indique que la célébration d'une journée internationale offrira un cadre général pour l'examen des obstacles et des possibilités que présente le développement rural.

Il s'agit aussi d'insister sur l'importance de mettre en commun les approches du développement et les solutions locales pour promouvoir le développement rural et accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Dans le cadre de cette initiative, le texte préconise des investissements dans des installations et des services clés dans les zones rurales qui vont servir de "moyen efficace" pour lutter contre la pauvreté et la faim, créer des emplois productifs et des entreprises et promouvoir l'inclusion financière numérique.

Il est question également de mettre en relief le rôle et l'apport "décisifs" des femmes vivant en milieu rural dans la promotion du développement agricole et rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition et l'élimination de la pauvreté en milieu rural.

De ce fait, il importe, selon la résolution, de promouvoir l'autonomisation économique de ces femmes, leur plein accès à la propriété foncière, à des possibilités d'emploi décent et à des débouchés économiques, ainsi que leur participation à la prise de décisions.