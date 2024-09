Madagascar: L'opposition, prête à relever le défi des communales

C'est par une première semaine assez terne que ce mois de septembre commence chez nous. On a l'impression que, malgré la volonté d'une opposition décidée à ne pas rester inerte face à un pouvoir ne lui laissant aucun espace de liberté, aucune perspective de changement dans le domaine politique ne se dessine.

Le rassemblement, organisé par le TIM au Magro Behoririka mercredi, a été empêché par la préfecture qui y a dépêché les forces de l'Emmo-nat. Les députés venus sur place n'ont pas insisté et les nombreuses personnes présentes se sont dispersées dans le calme. Mais cette attitude rigide des autorités a fait dire aux observateurs qu'il s'agissait d'une maladresse de leur part car elle paraissait hors de proportion.

Elle est même une pierre jetée dans le jardin du Firaisankina dont le candidat Marc Ravalomanana est le représentant à l'élection communale d'Antananarivo. Cet incident, qui donne au pouvoir une image peu flatteuse du régime, permet à l'opposition de faire monter sa cote au sein de l'opinion. L'arrivée du premier vol d'Emirate Airways en provenance de Dubaï a cependant, offert au pouvoir, l'opportunité de mettre en lumière l'ouverture sur le monde que cette liaison procure au pays.

La communication qui a accompagné l'événement a éclipsé quelque peu la morosité dans laquelle vit la population malgache. Après cette inauguration du premier vol entre Dubaï et Antananarivo, le chef de l'État s'est envolé pour Beijing où il a participé au forum China-Africa Coopération réunissant une vingtaine de présidents africains.

Il a pu, à cette occasion, brosser un aperçu des richesses de la Grande île et a fait appel aux investisseurs chinois. C'était la première visite d'État qu'il accomplissait en Chine et il a pu signer quatre accords de coopération.

L'actualité internationale reste focalisée sur le Proche-Orient et l'Europe où l'espoir de paix semble s'éloigner de plus en plus. Entre le Hamas et Israël, les négociations semblent totalement rompues après la mort de six otages lors d'un assaut des forces spéciales de Tsahal dans un bâtiment de Gaza.

Cet assaut meurtrier semble avoir renforcé l'intransigeance du cabinet de guerre israëlien pour qui la seule option qui reste est l'élimination totale du Hamas. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine est en train de s'enliser. L'offensive des Ukrainiens dans le Donbass avait surpris leurs adversaires russes, mais ces derniers se sont repris et la riposte russe sur les villes ukrainiennes a été meurtrière.

Le président Volodimir Zelinsky a demandé à ses alliés de lui fournir encore plus d'armement pour que son armée puisse mener des frappes en Russie. Pour le moment, on observe un certain statu quo sur le front bien que les spécialistes confirment que l'armée russe recommence à retrouver sa puissance d'antan.

La politique internationale est suspendue à l'issue de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre prochain. La candidate démocrate, Kamala Harris, est en train de rejoindre Donald Trump et même de prendre un certain avantage sur ce dernier.

Elle mène une campagne extrêmement dynamique qui lui permet de conquérir les Etats importants pouvant influencer le scrutin de novembre prochain. Son rival est en train d'essayer de trouver une stratégie lui permettant de désarçonner celle qui a remplacé Joe Biden dans cette course à la présidence.

En France, la crise politique qui dure depuis la dissolution de l'Assemblée nationale est peut-être enfin terminée. Le président Emmanuel Macron a nommé le LR Michel Barnier, Premier ministre. Ce dernier a été relativement bien accueilli par la classe politique à l'exclusion du nouveau front populaire. Les commentaires qui ont suivi sa nomination ont été plutôt favorables. Il va devoir maintenant s'atteler à la formation de son équipe gouvernementale.

L'évolution de la situation politique à Madagascar laisse penser que la démocratie a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. L'opposition est cependant de plus en plus active et entend faire respecter son bon droit. C'est lors des élections communales qu'elle va essayer de montrer sa place prépondérante dans le paysage politique. Elle est prête à relever le défi de ce scrutin.