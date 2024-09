Madagascar: Déclaration en faveur des enfants, des jeunes et du climat - Signée par Max Fontaine Andonirina

La session spéciale sur le climat et les enfants dans le cadre du Conseil d'Administration de l'UNICEF est la toute première consacrée à ce sujet lors de la session spéciale du Conseil d'Administration de l'UNICEF.

« A Madagascar, le changement climatique n'est plus une menace, ses effets sont vécus quotidiennement par la population. Chaque année, nous vivons des cyclones qui détruisent nos infrastructures comme les routes, les écoles, les centres de santé. Chaque année, nous devons dépenser de plus en plus pour reconstruire et réhabiliter. Ces catastrophes affectent surtout les enfants, les jeunes et les femmes ».

Propos de Max Andonirina Fontaine, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) en marge de la session spéciale du Conseil d'administration de cet organisme onusien dédié à l'enfance.

En effet, les faits démontrent les dires du ministre. De 2000 à 2023, plus de 47 cyclones sont passés sur la Grande île causant plusieurs dommages et déplaçant plus de 740 000 personnes - dont 445 000 enfants. La sécheresse accroît l'insécurité alimentaire tandis que les fortes inondations détruisent les infrastructures, notamment les écoles et les centres de santé, entre autres.

Etape

Il convient de noter que le MEDD a également profité de l'occasion de sa visite au siège de l'Unicef, à New York pour apposer sa signature sur la déclaration en faveur des enfants, des jeunes et du climat.

« Cette Déclaration, qui a déjà été signée par 50 pays et émanant de la COP 25 est un engagement de la part des États pour prendre en compte de manière cohérente les besoins, les droits et les points de vue spécifiques des enfants et des jeunes dans le cadre de leurs politiques et de leurs actions en faveur du climat« .

La volonté de prendre en considération la question des enfants et des jeunes dans les stratégies et orientations nationales en termes de changements climatiques et environnementaux a également été évoquée.