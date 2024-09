Madagascar: Fondation Axian - Remise de kits scolaires au centre Manjary Soa

La fondation Axian a répondu à l'appel du ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique pour le soutien du centre Manjary Soa. Des kits scolaires et des produits de première nécessité ont été remis à l'occasion.

La fondation Axian renforce ses actions en faveur des familles défavorisées de Madagascar. Elle a procédé hier à la remise des kits scolaires comprenant des cahiers, stylos, règles, crayons de couleur, taille-crayons, gommes, cartables et trousses aux enfants du centre Manjary Soa. Des produits de première nécessité ont été aussi remis à l'occasion pour la prise en charge du repas de ces enfants pour une durée de dix mois.

« Cette distribution vise à soutenir directement les enfants dans leur parcours éducatif et pour qu'ils puissent démarrer l'année scolaire dans de meilleures conditions », selon Jessica Razakamanantsoa, Community Relations Manager du groupe Axian.

En plus de ses initiatives de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires publiques, elle répond aux urgences sociales de la rentrée en distribuant plus de 1 000 kits scolaires aux familles et centres d'accueil les plus fragiles. Lancé il y a trois ans, ce rendez-vous annuel confirme l'engagement de la fondation Axian à améliorer les conditions d'apprentissage des jeunes.

Appel. Rattaché au ministère du Travail, de l'emploi et de la fonction publique (MTEFoP), le centre Manjary Soa a pour vocation de lutter contre le travail des enfants. 20 enfants travailleurs, habitant aux alentours dudit ministère, sont actuellement scolarisés auprès de ce centre jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur CEPE. Des formations en coupe et couture, broderie et crochet sont aussi dispensées aux 15 filles âgées de 14 à 17 ans pour qu'elles aient chacune un travail décent après leur passage dans ce centre.

Encore une fois, la ministre Hanitra Fitiavana Razakaboana a lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs oeuvrant dans la protection des enfants à prêter main forte au MTEFoP pour soutenir les activités du centre Manjary Soa. Elle a également annoncé à l'occasion que des efforts seront déployés pour l'extension de cette structure dans tous les ex-chefs lieux de provinces. Toamasina en dispose déjà.

« Je félicite particulièrement la fondation Axian pour son engagement en faveur des enfants vulnérables. Le centre a encore besoin des bienfaiteurs pour la construction des infrastructures, la dotation en matériels et équipements pour la formation professionnelle... Nous avons plus de 40 enfants sur notre liste d'attente mais faute de place, nous ne pouvons en accueillir que 35. En 2006, nous avons encore pu prendre en charge 50 élèves mais ce nombre est réduit à 35 en raison des problèmes d'infrastructures et de ressources financières », a-t-elle expliqué.