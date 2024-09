Madagascar: Salon de l'Agronomie 2024 - Une vitrine pour les produits et innovations du secteur agricole

Un rendez-vous incontournable pour valoriser les produits, services, et innovations en matière d'agronomie. C'est ainsi que les organisateurs du Salon de l'Agronomie 2024 ont décrit cet événement, qui se tiendra du 18 au 20 septembre prochain à l'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) à l'Université d'Antananarivo à Ankatso.

Lors d'une conférence de presse organisée hier, ils ont présenté ce salon comme une opportunité majeure pour les professionnels du secteur agricole à Madagascar.« Le Salon de l'Agronomie 2024 est une plateforme unique pour accroître la visibilité des acteurs du secteur, tout en favorisant la valorisation de l'innovation », ont souligné les étudiants de l'ESSA.

D'après eux, cet événement offrira aux exposants l'occasion d'entrer en contact avec un public ciblé et qualifié, comprenant des professionnels, des étudiants, et des décideurs, ce qui permettra de tester leurs offres et d'adapter leur stratégie en fonction des retours du marché.

Opportunités

En plus des expositions, le salon mettra en avant des conférences et forums permettant aux participants de réseauter et de s'inspirer des tendances actuelles. Selon les organisateurs, cet événement représente également une chance pour les plus performants de se positionner comme des experts de référence dans le domaine agronomique.

Avec la participation de producteurs, chercheurs, entreprises agronomiques et ONG, ce salon vise à promouvoir le développement durable en intégrant les dimensions sociales, environnementales, et économiques. Une belle opportunité pour faire rayonner l'agriculture à Madagascar.