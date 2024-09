Sénégal: 2eme édition de l'université hivernale - Le Sutsas mise sur la formation du capital humain

Le Syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action (Sutsas) tiendra sa deuxième université hivernale à partir du 09 septembre prochain à Dakar. Une rencontre qui va permettre aux acteurs de contribuer par leur réflexion au développement et à la résilience de la politique sanitaire du pays.

Le Sutsas compte s'investir davantage dans la formation du capital humain mais aussi dans l'amélioration de la politique sanitaire du pays. Selon les camarades de Mballo Dia Thiam, après que leur syndicat s'est illustré par des batailles victorieuses pour les plans de carrière des travailleurs de la santé et de l'action sociale sans exception, il continue de s'investir dans l'amélioration du capital humain.

Ainsi, pour répondre à la notion de syndicat de développement, le Sutsas va tenir sa deuxième université hivernale à partir du 09 septembre et ce jusqu'au 12 du même mois à Rufisque. Une rencontre qui sera ponctuée par plusieurs panels dont la réforme hospitalière, la protection sociale mais aussi le financement de la santé et la question des urgences et ressources humaines.

Pour Diamé Sow, vice-président dudit comité scientifique, leur conviction étant faite depuis longtemps que le système de santé et de l'action sociale de notre pays, ne vaudra que ce que vaudront ses ressources humaines.

« C'est pourquoi, pour la deuxième fois, la formation continue initiée par notre syndicat, se donnera sous la forme d'une université syndicale et professionnelle, avec ses panels de haut niveau animés par de grandes sommités en leurs domaines.

En s'appuyant sur des thématiques diverses et variées, nous visiterons autant les espaces professionnels avec la réforme hospitalière que ceux sociétaux comme avec les Flux migratoires et travail décent, ou encore à la convergence du politique et du syndical, explorer par-dessus les conflits et tiraillements, les rapports souvent heurtés entre le Syndicalisme autonome et la Politique ».

Pour Mballo Dia Thiam secrétaire général du Sutsas, le but de cette université est d'essayer de combler un gap de connaissances et de compétences dû à l'insuffisance des formations continues multidisciplinaires pour les professionnels du secteur de la santé et de l'action sociale.

« Conscient de l'importance du taux requis d'encadrement des étudiants, le Sutsas fait bénéficier aux auditeurs des thématiques actuelles animées par des Professeurs de rang magistral, de Docteurs et des cadres de haut niveau de même que d'éminentes sommités intellectuelles dans la pluridisciplinarité », a-t-il fait savoir.

Et d'ajouter : « en ce qui concerne la présente session de Septembre 2024, sont attendus près de 120 participants composés de spécialistes de la santé, d'universitaires, d'acteurs de la société civile, de responsables venant des 14 régions du pays. Les échanges permettront de discuter de l'état des lieux, des enjeux et défis, des failles et insuffisances de certaines politiques mises en oeuvre et de préconiser des solutions dans le but de les améliorer au seul profit des populations ».

Rappelons que pour l'ouverture de l'université hivernale, la leçon inaugurale sera délivrée par Abdou Fall, syndicaliste, ancien ministre d'Etat, ministre de la santé sous le parrainage du Dr Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l'Action Sociale.