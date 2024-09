Sénégal: Physiothérapie au pays - Le parent pauvre de la médecine

8 septembre prochain : l'Association sénégalaise des kinésithérapeutes et rééducateurs (Askir) va célébrer la journée internationale de la physiothérapie à Dakar. Le thème retenu est la prise en charge des douleurs lombaires. En prélude à cette rencontre, focus sur cette discipline tellement importante dans la prise en charge sanitaire mais souvent « oubliée » en termes de ressources humaines et de plateau sanitaire.

La physiothérapie est une discipline de la médecine qui permet à la personne de retrouver toutes ces activités habituelles qui ont été perdues à la suite d'une affection, d'une maladie ou d'un traumatisme à travers un ensemble de pratiques thérapeutiques.

Elle est exécutée par une personne professionnelle, formée en santé pour la pratique. Devenue une référence pour traiter les troubles musculo-squelettiques, la physiothérapie intervient dans diverses disciplines de la santé, notamment dans le traitement des douleurs physiques et aide le patient à vivre sa vie dans les meilleures conditions possibles.

La physiothérapie intervient particulièrement dans les troubles et les incapacités physiques. Il s'agit d'une discipline pluridisciplinaire qui peut traiter les affections concernant les muscles, les articulations, les os, le système neurologique, le système respiratoire, le système cardio-vasculaire entre autres. Selon Cheikh Seck, président de l'association des kinésithérapeutes du Sénégal, la Kinésithérapie garde trois objectifs dont le maintien, la prévention et la rééducation.

« Dans le volet préventif, elle est d'une importance capitale de signaler le plus rapidement possible lorsqu'on constate une anomalie qui impact sur le moral ou la physique comme les IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) ou dans le cadre de la scolie chez l'enfant, pour faciliter le traitement, au cas contraire, il serait difficile de l'éradiquer », a-t-il fait savoir. Pour Cheikh Seck, le kinésithérapeute doit avoir des aptitudes à maitriser les bases de l'anatomie et de la physiologie de l'être humain. A cet effet, il renseigne que la formation se fait à partir de la licence.

« Il faudra avoir une base en médecine et en anatomophysiologie. Au Sénégal, la plupart du temps, ce sont ceux qui ont fait une licence en soins infirmiers obstétricaux qui font le concours. La formation pour le moment, se fait à l'Ecole nationale de développement en santé et social « Endss) ou à l'étranger. La plupart du temps, il est conseillé au candidat d'obtenir un BAC scientifique», a-t-il renseigné.

Bienfaits de la kiné

De nombreuses personnes dans le monde ont souffert de blessures, de maladies ou de handicaps graves qui les empêchent d'exercer leurs fonctions sensorielles et motrices de base. Des atrophies, des douleurs musculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des fractures, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles et bien d'autres choses encore.

Pour les spécialistes de la maladie, toutes ces conditions malheureuses affectent considérablement la qualité de vie de ces personnes en les empêchant d'accomplir leurs activités quotidiennes. « La médecine a fait des progrès incroyables dans ce domaine, et l'une des branches les plus importantes est la thérapie physique. Cette spécialité aide à rétablir le mouvement et d'autres fonctions corporelles chez les personnes touchées par une blessure, une maladie ou un handicap.

La physiothérapie est devenue très importante, ces dernières années. Elle a même fusionné avec d'autres disciplines, comme la neurologie. De plus, elle a changé la vie de millions de personnes qui se sont rétablies, grâce aux kinésithérapeutes et à tous les traitements offerts par cette merveilleuse branche de la médecine», ont-ils reconnu.

Dans beaucoup de structures sanitaires, ce département manque de ressources humaines et matérielles adaptées pour la prise en charge des pathologies. Les centres spécialisés ne le sont que de nom. Une situation qui décourage plus d'un, et beaucoup d'acteurs préfèrent se substituer aux professionnels de la kiné en faisant eux-mêmes les massages.