Sénégal: Aliou Cissé sélectionneur du pays - « J'assume totalement ce match nul »

Le sélectionneur des Lions a évoqué toute sa déception en conférence de presse après un nul, encore une fois frustrant, concédé à Diamniadio face au Burkina Faso (1-1).

« On est un peu déçu du résultat. Quand on regarde la physionomie de la première mi-temps, on pouvait tuer le match. On a l'habitude de bien commencer ces éliminatoires, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Je suis déçu pour les joueurs, parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts et ils méritaient les trois points. On félicite l'équipe du Burkina Faso, qui n'a pas abdiqué et qui y a cru jusqu'au bout.

Retrouver une solidarité et de l'agressivité

La première mi-temps a été correcte, comme contre la RDC. Concernant les pistons, on a sorti Ismaila pour amener Jakobs. Habib Diarra n'était pas émoussé, ni fatigué, ni blessé. O ne change pas pour changer. On est déçu d'avoir pris ce but-là à la dernière minute. Comme c'est moi l'entraîneur, j'assume totalement ce résultat. Mais ce n'est pas vrai que notre plan n'a été pas bon. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on n'a pas été efficace sur les deux surfaces.

Je pense qu'il faut retrouver de la solidarité. On va essayer de remobiliser les garçons parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Ça commence à faire beaucoup (d'encaisse en fin de match). Où se trouve le problème ? Je pense que c'est mental. On a accumulé beaucoup d'erreurs jusqu'à ce corner de dernière minute. Il suffisait tout simplement de mettre une tête ou un genou pour le faire sortir mais on ne l'a pas fait. Il faut qu'on retrouve cette agressivité défensive qui faisait notre force.

Aliou Cissé n'abdique pas

Je ne crois pas que le discours du sélectionneur ne marche plus comme avant. Tout ce que font les garçons sur le terrain, ils le font à ma demande. Ils respectent le plan de jeu et la tactique. Il ne faut pas être trop dur avec ces garçons. Il faut les encourager. C'est difficile pour tout le monde. On était à deux doigts d'engranger les trois points.

Ce n'est pas fini, c'est un mini-championnat, même si on a l'habitude de gagner tous nos matchs dans les qualifications. On a manqué de concentration ou encore de fraîcheur physique, mais c'est vraiment frustrant d'encaisser en ce moment du match.

Quand je fais des changements tardifs, on me le reproche... Nous avons 26 joueurs, nous devons doubler les postes. Je comprends la déception, je l'assume. Je ne suis pas en train de fuir mes responsabilités. Nous avons encore cinq matchs devant nous. J'espère qu'on amènera cette équipe à se qualifier. On est optimiste même si je sais que les supporters sont un petit peu déçus, ils doivent comprendre qu'on a toujours tout fait pour les rendre heureux. »