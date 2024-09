Afrique: Focac - Brazzaville abritera la prochaine édition en 2027

Après le Sénégal, le Congo a été désigné prochain pays africain qui assurera la coprésidence avec la Chine du Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac) pour une période de trois ans, allant de 2024 à 2027, et accueillera dans le même élan, à Brazzaville, la 10e Conférence ministérielle du Focac en 2027.

Sur la base du principe de rotation égale entre les régions au sein de l'Union africaine, et compte tenu du fait que toutes les sous-régions africaines ont eu des pays en tant que coprésidents africains du Focac pendant six ans, à l'exception de l'Afrique centrale, la Chine et l'Afrique ont convenu de faire en sorte que deux pays de cette sous-région occupent successivement ce poste au cours des six prochaines années. A partir de la 11e Conférence ministérielle du Focac en 2030, les deux parties ont convenu que le mandat de chaque coprésident africain soit raccourci de six à trois ans.

« Nous accueillons la République du Congo en tant que coprésidente du Focac de 2024 à 2027 et la République de Guinée équatoriale en tant que coprésidente de 2027 à 2030. Conformément aux procédures du mécanisme de suivi du Focac, les deux parties décident de tenir la 10e Conférence ministérielle en République du Congo en 2027 et, avant cela, les 18e et 19e réunions des États membres respectivement en 2026 et 2027 », rapporte la Déclaration et le plan d'action de Pékin pour les trois prochaines années.

%

« Au seuil de ce mandat, je voudrais remercier tous les collègues qui ont fait honneur à notre pays en nous désignant comme coprésident pour les trois prochaines années. Nous formulons nos voeux de succès au Focac pour des réponses pertinentes aux attentes légitimes des peuples respectifs », déclarait le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, dans son allocution lors de l'ouverture officielle du Focac, le 5 septembre. Il a de même remercié le gouvernement et le peuple de la République populaire de Chine pour l'hospitalité chaleureuse et l'excellente facilitation lors du sommet de Beijing 2024 du Focac.

Face au défi de la coprésidence confiée à la République du Congo pour la période 2024-2027, Denis Sassou N'Guesso a souligné qu'il sied de consolider les avancées déjà réalisées et particulièrement les récentes de son prédécesseur, le Sénégal, pour la contribution qu'il a apportée au développement du forum et aux relations sino-africaines pendant sa coprésidence de 2018 à 2024.

Ce, dans l'objectif de créer des opportunités d'un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. En effet, pour le chef de l'Etat, la modernisation, plus qu'un slogan, témoigne aujourd'hui la volonté commune de l'Afrique et de la Chine de construire un véritable espace de prospérité et de paix au bénéfice de leurs peuples respectifs. Ce, dans la confiance mutuelle, le pragmatisme, le respect réciproque et la solidarité agissant au service d'une vision partagée de l'avenir.

Focac 2024 : bilan et perspectives

Depuis sa création en 2000, le Focac s'est concentré sur la réalisation de la prospérité commune et le développement durable pour les peuples de la Chine et de l'Afrique. Leur structure institutionnelle a été améliorée et la coopération pratique dans le cadre du forum a donné des résultats remarquables. Le Focac est devenu une plateforme efficace et unique pour la coopération Sud-Sud, qui offre une référence et un précurseur de la coopération de l'Afrique avec le reste du monde.

Pour les pays membres, plusieurs résultats fructueux de la mise en oeuvre de ce forum sont à saluer, à savoir le suivi des neuf programmes proposés lors de la huitième conférence ministérielle du Focac en 2021, le Plan d'action de Dakar (2022-2024) du Focac, la vision de coopération sino-africaine 2035, la Déclaration sur la coopération Chine-Afrique dans la lutte contre le changement climatique qui a servi à faire progresser le développement de haute qualité de la coopération Chine-Afrique...

Au terme du rendez-vous, les deux parties se félicitent que le Focac 2024 ait tenu ses promesses. Rythmé par des rencontres bilatérales présidentielles, des conférences ministérielles, une soirée de gala, des signatures d'accords de partenariat, des conférences de presse, des réunions de haut niveau, des discours des chefs d'Etat poignants, un salon des affaires, de belles projections, une forte mobilisation médiatique..., l'événement s'est clôturé le 6 septembre par l'adoption d'une " Déclaration et un plan d'action de Pékin" pour renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique au cours des trois prochaines années. Les deux parties ont promis de travailler étroitement à sa mise en œuvre cohérente et intégrale.

Au nombre des recommandations, les deux parties encouragent les membres africains à renforcer leurs liens avec le groupe des ambassadeurs africains en Chine, qui fait partie intégrante du mécanisme de suivi du Focac, afin de rendre compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des résultats de ce programme.

A noter que le plan d'action de Beijing (2025-2027) concerne plusieurs domaines majeurs de développement comme les finances, la santé, l'éducation, la sécurité, les femmes et la jeunesse, la technologie, l'écologie, etc.