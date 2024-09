Congo-Brazzaville: Élection à la Fécohand - La question de délivrance des mandats ne fait pas consensus

Afin de tirer au clair le point sur la délivrance des mandats et la désignation des personnes qui représenteront les clubs à l'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), le président de la commission électorale indépendante, Brice Merlin Lepebé, a organisé, le 6 septembre, une rencontre avec les responsables de tous les clubs votants de Brazzaville, en présence du directeur départemental des Sports, Charles Parfait Malonga. Au terme de la réunion, l'élection a été maintenue pour le 14 septembre malgré le manque d'unanimité.

La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Fédération et du président de la ligue départementale de Brazzaville. Selon Brice Merlin Lepebé, elle visait à éclaircir la situation du corps électoral et des mandats de vote.

Il a rappelé que le mal dans les élections fédérales c'est souvent le corps électoral et les mandats. Le président de la commission électorale indépendante a expliqué que son travail s'appuie sur la circulaire ministérielle et la documentation fournie par la ligue, la Fédération et la Direction générale des Sports.

Sur un ton pédagogique, Brice Merlin Lepebé a fait observer que souvent à la fin des élections, il y a toujours des incompréhensions. D'où son souhait de travailler en toute clarté pour éviter que les gens se retrouvent devant les juridictions à la fin des assemblées.

« Nous avons invité tous les clubs concernés par l'élection et la ligue devant le directeur départemental, afin que pendant la signature des mandats par ce dernier, la personne désignée par un club soit connue, validée et certifiée par tous. Conformément à la circulaire, le mandat est signé par le directeur départemental à la base des fiches d'engagement des clubs aux championnats qui lui sont fournies par la commission. Nous voulons être transparents dans notre travail », a-t-il indiqué.

Malgré ses explications, le débat était houleux puisque certains clubs se sont fait représenter par deux dirigeants niant ainsi l'existence de l'autre.

Le directeur départemental des Sports a invité tous les responsables des clubs au bon sens. Il a signé les mandats, selon ses prérogatives. « Je ne souhaite pas qu'il y ait un bruit au handball, car nous sommes tous grands et travaillons pour le bien du sport, particulièrement du handball que vous aimez tant. Moi, je représente le ministre au niveau départemental et ce n'est pas moi qui gère les affaires des fédérations. Les élections sont gérées par la commission qui est l'émanation de la circulaire », a expliqué Charles Parfait Malonga.

Certains clubs claquent la porte...

Les représentants de Grain de sel, DGSP, BMC, CF JSO, Otohô et Kali HB ainsi que des cadres de la ligue ont quitté la réunion à cause des « incohérences dans la démarche de la commission électorale indépendante et le manque de clarté dans ses prérogatives ».

Le secrétaire général de la DGSP, François Elion Douniama, a, par exemple, soulevé le point sur les prérogatives de la commission. Il s'est interrogé sur son rôle dans la validation des mandats.

Le président de la ligue et candidat à la présidence de la fédération, Avicenne Nzikou, pour sa part, a déploré le fait que les mandats sont délivrés par la commission électorale au détriment de la ligue comme dans les précédentes assemblées.

« C'est regrettable, nous ne sommes pas à une première assemblée générale élective fédérale. Nous allons interroger les services habilités. Une commission reste une commission, elle n'est pas au-dessus des institutions. La ligue est une institution et c'est elle qui devrait fournir les mandats puisque c'est la ligue qui gère les clubs. Cette commission se balade avec des allumettes dans une forêt en pleine saison sèche. Nous irons jusqu'au bout afin de trouver une solution », a déclaré Avicenne Nzikou

Le corps électoral est composé de vingt-six votants dont seize clubs pour Brazzaville, quatre pour Pointe-Noire, deux pour la Bouenza puis un de la Cuvette. A cela il faut ajouter les quatre ligues départementales.

Notons que cette démarche de concertation entre les électeurs, la ligue et la commission électorale indépendante a été également organisée dans l'hinterland. A l'exception des clubs de Brazzaville ayant quitté la réunion, les autres ont rempli leur mandat devant le directeur départemental.