Congo-Brazzaville: Acat Congo - Des autorités locales de base formées aux dispositions juridiques

Une trentaine d'autorités locales (chefs de quartier, acteurs locaux de la société civile et ceux de la chaîne pénale) ont été outillées, du 4 au 5 septembre, à Brazzaville, sur la problématique d'accès au droit et à la justice des populations vulnérables et/ ou marginalisées dans les départements de Brazzaville et et Pool.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Concourir à l'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable et/ou marginalisée dans les départements de Brazzaville et du Pool » financé par l'ambassade de France à travers le dispositif « Kotonga », la session de formation visait, entre autres, à répondre à l'accessibilité au droit et à la justice par cette population dans les arrondissements cibles de Brazzaville, à savoir Makélékélé, Talangaï, Mfilou, Djiri, Madibou et la communauté urbaine de Kinkala, d'ici à 2025.

A travers cet encadrement, l'ensemble des participants et des personnes ressources pour le dynamisme insufflé tout au long de cet atelier va rapprocher les autorités locales de base (chefs de quartier) des dispositions juridiques pertinentes devant les aider à accompagner la population vulnérable et/ou marginalisée dans les quartiers.

« La qualité des interventions et des discussions en groupe permettra à la Fiacat et l'Acat Congo d'élaborer un livret pratique sur l'accès au droit et à la justice qui, nous l'espérons, servira pour orienter, assister et accompagner la population vulnérable et/ou marginalisée pour son accès au droit et à la justice », a déclaré, dans son mot de clôture, le premier vice-président du Conseil départemental de la ville de Brazzaville, Emmanuel Clesh Atipo Ngapy.

Selon l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, le dispositif « Kotonga » pour cette année contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population jeune, grâce à la connaissance et à l'accès effectif à ses droits...

En termes d'engagement, en rapport avec les acquis de l'atelier relatif à la problématique d'accès au droit et à la justice de la population vulnérable et marginalisée dans les départements de Brazzaville et du Pool, les participants s'engagent à descendre dans les différents quartiers des arrondissements et communes pour vulgariser la pratique de l'accès au droit et à la justice auprès de la population ;

mettre à la portée de cette population les connaissances requises des garanties judiciaires des détenus ; aider les personnes vulnérables et marginalisées devant les difficultés de transaction foncière et parcellaire ; assurer l'assistance juridique et la protection sociale communautaire des veuves, orphelins et personnes handicapées ainsi que toutes les autres personnes vulnérables, victimes de la violation des droits et de la violence ayant pour base le genre dans les quartiers ;

savoir indiquer et orienter les citoyens devant toute préoccupation afin d'améliorer leurs conditions de vie ; faciliter l'accès au droit et à la justice des citoyens ; accompagner les personnes victimes des violations des droits humaines pour faire valoir leurs droits ; vulgariser à la population cible les notions de droit et dénoncer les violations y afférentes.

En rappel, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat)- Congo mène depuis le mois de juillet un projet d'accès au droit et à la justice dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population marginalisée et/ou vulnérable de quelques arrondissements cibles de Brazzaville (Makélékélé, Talangaï, Mfilou, Djiri, Madibou) et la communauté urbaine de Kinkala.

Ce projet dénommé « Concourir à l'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable et/ou marginalisée à travers l'accès aux droits dans les départements de Brazzaville et du Pool » s'exécute grâce à un financement de l'ambassade de France, à travers le dispositif "Kotonga". Il répond au constat fait par l'Acat Congo lors de ses nombreuses activités de sensibilisation au cours desquelles le besoin de renforcement des capacités des autorités locales de base sur les notions d'accès au droit et à la justice s'est posé avec acuité.

Organisé par l'Acat Congo en collaboration avec l'ambassade de France, cet atelier avait pour objectif de poser les bases d'une professionnalisation de la fonction de chef de quartier des arrondissements cibles de Brazzaville et de la communauté urbaine de Kinkala, capable d'assister et d'accompagner les personnes marginalisées et/ou vulnérables.