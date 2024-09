Sénégal: 'Sétal Sunu Réew' a réduit les risques d'inondations (secrétaire d'Etat)

Fatick — Le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Cherif Diouf a salué samedi, l'engagement des populations lors des journées d'investissement humain " Sétal Sunu Réew", une initiative qui, selon lui, a réduit les risques d'inondation pendant l'hivernage.

"La mobilisation reste constante. Il y a eu plus de peur que de mal par rapport aux inondations. Et je peux croire que les actions de prévention qu'on a eu à faire nous a aidés. Continuons dans la même cadence et que les populations soient de plus en plus impliquées", a-t-il dit lors de la de la tenue de la Journée de nettoiement dans la commune de Fatick.

A Fatick, la quatrième édition de la Journée "Sétal Sunu Réew" a été tenue au stade régional en présence du gouverneur, du maire et de l'ensemble des acteurs du nettoiement ainsi que les services déconcentrés de l'Etat.

"Cette année, on a commencé à deux mois de l'hivernage. Si nous continuons, on aura 12 mois d'ici l'hivernage prochain. La ville sera davantage propre et les canaux débarrassés de leurs ordures", a ajouté Amadou Cherif Diouf.

La Journée nationale "Sétal Sunu réw" est une initiative de mobilisation sociale lancée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye depuis le mois de juin pour "amener les populations à participer à la prise en charge de la propreté et du cadre de vie dans leurs quartiers".

Elle vise aussi à impliquer activement les communautés aux activités de développement locales et d'intérêt public en rapport avec les services de l'Etat.

Après son lancement à Thiaroye Gare à Dakar en juin, la journée nationale de "Sétal Sunu réw" s'est déroulée à Saint louis le premier week-end du mois de juillet et à Touba au début du mois d'août

Dans le contexte d'hivernage, les trois premières éditions étaient axées sur la gestion et la prévention des inondations, ainsi que sur le reboisement.