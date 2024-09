Maroc: Rentrée universitaire - M. Miraoui visite des établissements de l'UCA de Marrakech

Marrakech — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a effectué, vendredi, une visite à plusieurs établissements relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, pour s'enquérir des mesures prises pour assurer la réussite de la rentrée universitaire 2024/2025.

À cette occasion, M. Miraoui, accompagné du ministre malien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma Kansaly, et du directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Bin Mohamed Malik, a visité la faculté des lettres et des sciences humaines, ainsi que celle des sciences juridiques, économiques et sociales, où il s'est informé des dispositifs mis en place pour l'inscription des étudiants, en particulier les nouveaux.

Le ministre s'est également rendu à la faculté des sciences Semlalia, où il a assisté à la présentation de l'application mobile « MyMoroccanUniv » relative à l'université marocaine intelligente et qui offre divers services tels que l'accès aux cours de soutien, aux formations linguistiques, aux services d'orientation universitaire et à la gestion des demandes d'attestations, de notes et d'emplois du temps.

Dans une déclaration à la MAP, M. Miraoui s'est félicité des efforts déployés par les doyens, les directeurs, les enseignants-chercheurs, les staffs administratifs et technique, et l'ensemble des acteurs engagés pour garantir une meilleure rentrée universitaire.

Il a ajouté que, pour la première fois, la digitalisation a été adoptée dans le dispositif de la rentrée universitaire, soulignant que l'application « MyMoroccanUniv », disponible sur Android et prochainement sur IOS, permettra de faciliter la communication des étudiants, staffs administratif et technique, et enseignants-chercheurs avec leurs universités.

Cette nouvelle application repose sur l'intelligence artificielle (IA), une première pour l'enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, a relevé M. Miraoui, notant que de telles initiatives visent à renforcer les capacités des jeunes et à favoriser leur autonomisation face aux défis croissants liés à la transformation numérique, en particulier l'IA.

Pour sa part, le directeur de la digitalisation à l'UCA, Ezzahi Jerir, a souligné dans une déclaration similaire, que l'importance de cette application, généralisée à l'ensemble des universités du Royaume, réside dans sa capacité à permettre aux étudiants de se connecter à diverses plateformes telles que "Minhaty", l'Assurance maladie obligatoire (AMO) et d'autres plateformes proposant des cours et tout ce qui concerne les demandes d'attestations scolaires, les notes et les emplois du temps.

Il a, dans la foulée, fait remarquer que cette application permet également aux étudiants d'accéder à d'autres services numériques, notamment la plateforme nationale "Code 212", qui propose des formations pour renforcer les capacités des étudiants, ainsi que des cycles de formation dans les domaines du digital et de la robotique.

Cette plateforme s'appuie sur des approches pédagogiques innovantes, telles que l'apprentissage par la pratique, l'apprentissage entre pairs, l'apprentissage proactif et le « blended learning », ainsi que sur la créativité, la coopération et l'esprit critique, a-t-il conclut.