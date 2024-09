Maroc: A Taroudant, la redynamisation du secteur agricole érigée en priorité absolue

La dynamique de reconstruction et de mise à niveau dans la province de Taroudant ne cesse de revigorer le secteur agricole, érigé en priorité absolue après le séisme du 08 septembre 2023.

La réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, l'entretien des Seguias, la création et l'équipement de points d'eau, la construction de pistes agricoles et d'ouvrages antiérosifs figurent parmi les actions mises en oeuvre à l'échelle de la province.

C'est dans cet esprit que le programme d'urgence de reconstruction et de mise à niveau agricole dans les zones touchées par le séisme a été initié dans un souci de promouvoir et de redonner de la vigueur à l'activité agricole.

Ce programme vise, en effet, à réhabiliter les infrastructures agricoles à travers, entre autres, la lutte contre l'érosion, l'éboulement et les phénomènes de glissement, le renforcement des infrastructures économiques agricoles en procédant à l'aménagement et à l'équipement des unités de valorisation et locaux des coopératives.

L'accent est mis aussi sur la reconstitution du capital de production agricole et la relance des filières animales, à travers la reconstitution du cheptel (distribution d'animaux d'élevage aux sinistrés), la distribution d'aliments de bétail et la réalisation de projets d'agriculture solidaire et autres activités génératrices de revenus.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de développement des filières agricoles à l'Office régional de mise en valeur agricole de Souss-Massa, Lahcen Jaby, a souligné que le tremblement de terre de 2023 a touché notamment les infrastructures agricoles, le réseau d'irrigation et les chaines de production agricole et animale.

La mise en oeuvre du programme d'urgence, a-t-il dit, a contribué à la redynamisation et au développement de l'activité agricole affectée, à travers notamment la relance des filières animales, la distribution de l'orge à titre gratuit aux éleveurs sinistrés et la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles.

Ce plan d'urgence a porté aussi sur le désenclavement des exploitations et des parcelles par le biais de la réhabilitation et de la construction de pistes agricoles, en plus de la mise à niveau des unités de valorisation des produits de terroir, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Mohamed Al Mansouri, agriculteur à la commune de Sidi Ouaaziz (province de Taroudant), a fait part de sa grande satisfaction quant aux mesures d'urgence prises par le ministère de tutelle en vue d'atténuer les effets de cette catastrophe naturelle sur le secteur agricole.

Il a, dans ce contexte, exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les familles touchées par le séisme, depuis les premières heures de la survenue de cette catastrophe naturelle.

Même son de cloche chez Abdelmalek Bazi, acteur associatif et agriculteur à la commune de Talgjount, qui s'est félicité de l'amélioration continue de l'activité agricole au niveau de la province de Taroudant, grâce aux multiples projets réalisés dans le cadre du programme d'urgence, aux efforts des parties concernées et à l'appui fourni aux agriculteurs.