interview

Eloi Coly, gestionnaire du site de Gorée et conservateur de la Maison des Esclaves, revient sur les réalisations majeures et les projets à venir pour protéger l'île de l'érosion côtière, tout en perpétuant la mémoire de l'esclavage à travers de nouvelles initiatives culturelles.

Quels ont été les principaux accomplissements sur le site de Gorée et plus particulièrement à la Maison des Esclaves au cours des dernières années ?

Plusieurs réalisations majeures ont été accomplies sur le site de Gorée dans le cadre du Plan de Gestion 2016-2021. En 2017, nous avons remplacé le câble électrique sous-marin alimentant l'île depuis le continent et renouvelé le réseau électrique souterrain.

Nous avons également réhabilité l'église et la mosquée. Un autre projet important en 2017-2018 a été le colmatage de la brèche de la Pointe Nord, grâce aux fonds japonais logés à l'UNESCO, de ACERCA ( Espagnols) et de l'Union Européenne, qui ont permis de réaliser les aménagements de la Place de la Liberté et de la Dignité Humaine. En 2021, la Maison des Esclaves a été réhabilitée grâce au soutien de la Fondation FORD et de l'État du Sénégal. De nouvelles expositions ont été installées, basées sur les dernières recherches historiques.

Quels sont les projets les plus marquants que vous avez supervisés ?

Parmi les projets les plus marquants, je citerai la réhabilitation de la Maison des Esclaves et de la Maison Victoria, qui a impliqué des experts internationaux. Ce projet a enrichi les contenus éducatifs du site, assurant ainsi une meilleure transmission générationnelle de la mémoire de l'esclavage. La réhabilitation des écoles primaires et maternelles de Gorée par la commune fait également partie des initiatives notables que nous avons supervisées.

Selon vous, quels aspects de la gestion du site et de la Maison des Esclaves devraient être préservés en raison de leur succès ou de leur importance historique ?

Il est crucial de préserver l'intégrité du site ainsi que les efforts de réhabilitation des infrastructures historiques. La création du Comité Insulaire pour le pilotage du processus de labellisation « Îles Durales, SMILO » est également une initiative à préserver, car elle incarne le dialogue entre les différentes parties prenantes pour la gestion du site. Enfin, la transmission de la mémoire, grâce aux nouvelles expositions et aux recherches récentes, demeure un aspect fondamental.

Quelles initiatives ont eu un impact significatif sur la préservation de la mémoire de l'esclavage et devraient être maintenues ?

L'une des initiatives les plus marquantes a été la collaboration avec la Coalition Internationale des Sites de Conscience. Cette collaboration, qui a permis de redynamiser les contenus de la Maison des Esclaves, doit être maintenue. La transmission de la mémoire à travers des expositions actualisées et la participation à des réseaux internationaux de sites historiques assurent un impact durable sur la conscience collective.

Quels sont les défis actuels auxquels la Maison des Esclaves et le site de Gorée sont confrontés ?

Actuellement, le principal défi reste la protection de l'île contre les effets du changement climatique et de l'érosion côtière. Le Projet West Africa Coastal Areas (WACA), qui consiste en la construction d'une digue de protection pour l'île, est en cours. De plus, la gestion des flux touristiques et l'amélioration de l'expérience des visiteurs restent des priorités pour renforcer leur compréhension de l'histoire et leur engagement émotionnel.

Y a-t-il des aspects de l'expérience des visiteurs que vous souhaitez améliorer pour renforcer leur compréhension de l'histoire et leur engagement émotionnel ?

Nous travaillons continuellement à améliorer l'expérience des visiteurs en mettant à jour les contenus et en installant de nouveaux dispositifs interactifs. La signalétique du site a été rénovée dans le cadre du projet City 20/20 pour rendre la visite plus immersive. Il est également prévu de renforcer les dispositifs pédagogiques afin de permettre aux visiteurs de mieux appréhender l'histoire tragique de l'esclavage et de s'y engager de manière plus émotionnelle.

Quels sont les projets futurs pour le site, notamment en termes de conservation, de restauration ou de mise en valeur historique ?

Pour l'avenir, l'évaluation du Plan de Gestion 2016-2021 et l'élaboration du nouveau Plan de Gestion 2023-2027 sont en cours. Nous prévoyons également la création d'une aire marine protégée autour de l'île de Gorée pour assurer sa préservation environnementale.

De plus, la poursuite du Projet WACA pour La protection côtière est une priorité absolue pour garantir la durabilité du site. Le West Africa Coastal Areas Management Program est une initiative régionale lancée par la Banque Mondiale pour aider les pays d'Afrique de l'Ouest à gérer leurs zones côtières face aux défis environnementaux, notamment l'érosion côtière, les inondations, et la dégradation des écosystèmes marins.

La protection et la valorisation du patrimoine de Gorée autour d'une vision partagée sont des enjeux cruciaux pour la préservation de notre histoire. Ces projets sont autant de témoignages de l'engagement des différentes parties prenantes à faire de l'île de Gorée, un site mémoriel vivant et respecté.