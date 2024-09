Sénégal: Kalidou Koulibaly « C'est un match difficile. »

C'est un match difficile. On avait réussi à marquer très tôt. On a bien géré en première mi-temps et on a aussi eu des occasions. On n'a pas pu tuer le match. En deuxième mi-temps, on a essayé de gérer, mais on a pris ce but à la dernière seconde.

Ça fait deux fois qu'on connaît le même scénario à domicile. Je pense que tout le monde est frustré. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait de la place pour prendre les trois points et bien commencer les qualifications.

Mais Dieu en a voulu ainsi. Il faut qu'on continue à travailler. C'est deux points de perdu. On va essayer de rattraper cela au Malawi contre le Burundi. Et puis revenir à la maison et reprendre notre domination parce que ça fait deux fois qu'on fait match nul à domicile. Ça gêne tout le monde.

On vit la situation avec calme. On sait que le Burundi a gagné et qu'on a un point. On va essayer de gagner contre eux pour être à 4 points à la fin de ces deux premières journées. Ce serait bien. Mais ce sera difficile. Rien n'est facile. Ça a toujours été difficile contre le Burkina Faso. Je me souviens qu'on avait fait 0-0 et 2-2 lors des qualifications au Mondial 2018.

Ça fait partie du football. On sait que le Burkina Faso, nous met souvent en difficulté. Mais on va continuer à travailler et tout faire pour se qualifier. Nous, comme les Sénégalais, on veut se qualifier par cette Can. C'est une chose qui doit être une obligation pour nous. On va tout faire pour ça et j'espère que les Sénégalais continueront à être derrière nous.

La première frustration, c'est la nôtre. Sur le terrain, on était tous frustré. Je comprends la frustration des Sénégalais qui sont habitués à nous voir dominer et gagner. Ça fait aujourd'hui deux matchs à la maison qu'on fait match nul. Je comprends qu'ils sont déçus. On va tout faire pour les rendre heureux. Notre objectif, c'est de jouer pour les Sénégalais et les rendre heureux.

Quand on ne le fait pas, on n'est forcément frustré. On était déçu dans le vestiaire mais il faut continuer à garder cette bonne humeur parce que si on baisse la tête, on va se mettre en difficulté nous mêmes et ce n'est pas la route à prendre.