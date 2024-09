Sénégal: Développement du secteur de l'agriculture - COFINA Sénégal, la BEI et l'UE accompagnent les Pme

Dans le cadre du partenariat avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et le soutien de l'Union européenne (UE), COFINA Sénégal a déjà octroyé plus de 440 millions de francs CFA (équivalent à 675 000 euros) à 57 PME exclusivement dans les chaînes de valeur agricoles, dont 14 dans le secteur de l'horticulture et 35 dans le secteur des céréales, deux filières prioritaires du partenariat entre l'UE et le Sénégal.

Ces prêts s'inscrivent dans l'accord de financement de 25 millions d'euros (équivalent à 16,4 milliards de francs CFA) conclu en septembre 2023 entre le Groupe COFINA et la Banque européenne d'investissement (BEI) via BEI monde, sa branche dédiée au développement qui soutient notamment le secteur privé actif dans les chaines de valeur agricoles. Sur ce financement de 25 millions d'euros garanti par l'Union européenne, 9,75 millions d'euros seront en tout octroyés à COFINA Sénégal (équivalent à 6,4 milliards de francs CFA).

Environ 2 300 emplois de Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d'Entreprises de Taille Intermédiaire seront soutenus au Sénégal dans le cadre de ce partenariat. « Dans le cadre de la collaboration entre la Banque Européenne d'investissement et l'Union Européenne, nous avons levé des financements qui ont permis de toucher les agriculteurs.

Les conditions sont très souples et permettent d'atteindre plus d'impacts pour changer au maximum la vie des gens en créant plus d'emplois et de richesses pour les communautés et en participant au développement du pays », indique Alassane Dia, directeur régional de Cofina qui s'exprimait hier, vendredi 6 septembre, lors de la cérémonie de présentation de l'accompagnement de son institution en faveur de la jeunesse et de son insertion professionnelle. Selon lui, ce partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) s'inscrit en droite ligne de leurs objectifs d'inclusion financière.