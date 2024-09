Angola: La reine des Luvales présentée au public aujourd'hui

Cazombo — La cérémonie de présentation publique de la reine du peuple Luvale, Anabela Ngambo, a lieu ce samedi, dans le village de Cazombo, municipalité d'Alto Zambeze, province de Moxico.

La souveraine de 81 ans remplace la reine Nhacatolo Tchilombo, décédée il y a un an, victime de maladie.

L'événement a lieu en présence des ministres de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paulo do Sacramento Neto, de la Défense nationale, João Ernesto dos Santos "Liberdade", ainsi que des gouverneurs de Moxico, Ernesto Muangala, et Cuando Cubango, José Martins.

La cérémonie a lieu le même jour que la clôture de la 11ème édition du Festival International de Luvale, qui a débuté le 20 août, et est marquée par diverses manifestations culturelles, comme les danses folkloriques et la musique de ce peuple, avec un accent sur le « Kachacha », dansé par Angolais, Zambiens et Congolais.

La fête a été précédée de plusieurs rituels, d'activités culturelles, sociales et récréatives, de conférences sur l'importance du festival, de la danse et de l'apparition de clowns dans les communautés du village de Cazombo.

L'événement, dont la clôture est assistée par des autorités administratives et traditionnelles de diverses régions d'Angola, de RDC et de Zambie, se déroule sous le thème "Défendons notre culture pour préserver notre identité".

Le festival international Luvale est célébré depuis le XXème siècle et vise à rappeler la mémoire des premiers souverains du Royaume, à savoir Kavungo, Ngambo, Kutemba, Chissengo et Tchissengo.