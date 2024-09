Angola: Téte António a eu un agenda diplomatique chargé à Pékin

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures d'Angola, Téte António, a rencontré vendredi, à Pékin, en Chine, les chefs d'État et de gouvernement, dans le cadre des relations bilatérales et du multilatéralisme.

L'agenda politique et diplomatique du ministre angolais, qui représentait le Président de la République, João Lourenço, au Forum de coopération sino-africaine, comprenait une rencontre avec le Président des Comores, Azali Assoumani.

L'entretien s'est limité aux relations d'amitié et de solidarité entre l'Angola et les Comores.

Le Président Azali Assoumani a visité à Luanda à plusieurs reprises, en reconnaissance du rôle que joue l'Angola dans la région, en particulier, et, en général, des efforts déployés par le Président João Lourenço pour la pacification et la réconciliation du continent.

Par la suite, Téte António s'est entretenu avec le Président du Malawi, Lazarus Mc Carthy Chakwere, avec qui il a discuté des aspects liés au potentiel du pays pour attirer des investissements régionaux susceptibles de dynamiser les relations entre les deux nations.

Le Malawi souhaite renforcer la coopération avec l'Angola, à travers l'identification de nouveaux domaines de collaboration, notamment dans le corridor de Lobito qui relie les régions du sud de la République démocratique du Congo (RDC) et du nord-ouest de la Zambie aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le port de Lobito en Angola.

L'Angola et le Malawi sont membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de l'Union africaine (UA).

Le ministre Téte António a également rencontré le Président du Mozambique, Filipe Nyusi, avec qui il a analysé les aspects liés à la coopération bilatérale entre l'Angola et ce pays d'Afrique australe riverain de l'Océan Indien.

La réunion avec le Président Filipe Nyusi a permis aux deux entités d'évaluer le niveau de coopération entre les deux pays, d'identifier de nouveaux domaines de renforcement de la coopération, ainsi que d'échanger des points de vue sur les questions nationales, régionales et continentales d'intérêt commun.

L'Angola et le Mozambique ont une longue histoire d'un passé commun, forgée et soutenue par un esprit de sacrifice altruiste qui a vu les deux peuples parvenir à leur autodétermination, ayant contribué à la solidarité et à la camaraderie entre leurs dirigeants fondateurs, à savoir António Agostinho Neto (Angola) et Samora Moisés Machel (Mozambique).

En marge du Sommet de Pékin, le ministre angolais des Relations Extérieures a également eu une réunion séparée avec le Premier ministre de São Tomé et Príncipe, Patrice Trovoada.

Tous deux ont souligné la nécessité d'approfondir les liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays lusophones africains.

L'Angola est déterminé à consolider la coopération avec São Tomé et Príncipe, avec lequel il entend donner un nouvel élan à sa relation de coopération basée sur le secteur privé, avec la mise en oeuvre de divers projets.

Le Chef vde la diplomatie angolaise s'est également entretenu avec Jessica Rose Epel Alupo, vice-présidente de l'Ouganda, dans le cadre du renforcement des relations amicales et de la coopération bilatérale.

L'Angola et l'Ouganda réaffirment l'importance des relations existantes d'amitié, de fraternité et de coopération, ayant tous deux exprimé leur désir de continuer à oeuvrer pour les renforcer.

Le ministre anglais s'est également entretenu avec le président du Conseil militaire de transition du Soudan, le général Abdel Fattah Al-Burhan.

Le général Abdel Fattah Al-Burhan préside le Conseil souverain du Soudan, en tant qu'organe de transition, depuis 2019, et a également été président par intérim du Soudan du 12 avril 2019 à août de la même année, après la démission du président de l'époque, Ahmed Ibn. Auf.

A Pékin, Téte António a eu des réunions de courtoisie avec António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, et avec Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine.