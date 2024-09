Angola: Le PR crée un groupe de travail pour préparer le sommet États-Unis-Afrique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a décidé de créer d'un groupe de travail, chargé de préparer, coordonner et organiser les tâches inhérentes à la réalisation, en juin 2025, du XVIIe Sommet économique Etats-Unis-Afrique.

Conformément à l'arrêté présidentiel n° 204/24 du 3 septembre, le groupe de travail sera coordonné par le ministre d'État chargé de la Coordination économique et sera épaulé par le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Le groupe comprend également les ministres des Relations extérieures, de l'Intérieur, des Finances, de la Planification, des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, de la Santé, de la Culture et du Tourisme, le gouverneur de la province de Luanda, le secrétaire du Président de la République pour les Affaires économiques et le président du conseil d'administration de l'Agence des investissements privés et de promotion des exportations (AIPEX).

Pour l'appui, il sera créé un groupe technique, coordonné par le Ministre de l'Industrie et du Commerce et composé des Secrétaires d'État des départements ministériels précités, de deux techniciens de la Maison Civile du Président de la République et d'experts pour assurer l'exécution et le respect des délais des tâches de la commission.

%

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Exécutif pour assurer la croissance économique et le développement du pays, avec la diversification de l'économie et l'amélioration de l'environnement des affaires.

L'Exécutif considère que la promotion des investissements et la coopération avec les partenaires internationaux sont bénéfiques pour la mise en oeuvre des différents projets du pays, car ils permettent le transfert de connaissances et de compétences et facilitent l'accès aux réseaux mondiaux de distribution de biens et services.

Le choix de la ville de Luanda fait suite à la rencontre tenue entre le Président de la République, João Lourenço, et la présidente du Conseil des entreprises pour l'Afrique, Florizelle Liser, en mai de cette année, dans la ville de Dallas, Texas, selon un communiqué de presse du Gouvernement angolais.

Lors de cette rencontre, les deux interlocuteurs ont souligné le potentiel économique de l'Angola, son importance stratégique en Afrique et l'intérêt nord-américain à accroître l'implication du gouvernement des États-Unis et de son secteur privé dans les relations commerciales avec l'Afrique.

Ils ont également évoqué la capacité des États-Unis et du continent africain à répondre conjointement aux grands défis internationaux, en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la protection de l'environnement et le commerce international.

Le Sommet économique États-Unis-Afrique de 2025 constituera une étape importante, car il aura lieu l'année même où l'Angola célèbre le 50e anniversaire de son indépendance nationale et assumera la présidence de l'Union africaine (UA).

L'événement est reconnu comme l'une des plus importantes plateformes d'affaires qui rassemble chaque année des chefs d'État et des ministres clés africains, de hauts responsables de l'administration américaine, des chefs de grandes agences, des PDG et des cadres supérieurs d'entreprises américaines et africaines.

Le choix de l'Angola comme pays hôte est la preuve de ses progrès remarquables et de son potentiel en tant qu'acteur clé de l'économie africaine, indique le communiqué.

L'Angola présentera son potentiel industriel, dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de la technologie, pour mettre en valeur les opportunités d'investissement et promouvoir le développement durable.

De même, l'événement représente une opportunité cruciale pour rechercher des solutions efficaces et durables pour la diversification de l'économie africaine, en augmentant le commerce et les affaires dans des domaines à fort impact sur la vie des populations et des entreprises nord-américaines et africaines.

Pour cette édition, le gouvernement angolais et le Corporate Council on Africa prévoient la participation de plus de 1.500 délégués, parmi lesquels des chefs d'État africains, des hauts responsables du gouvernement américain, des PDG, des investisseurs et des hommes d'affaires.

L'événement comprendra des séances plénières, des panels de discussion, des séances de pitch d'investissement, des opportunités de réseautage, une exposition de produits et services innovants, en plus de la signature d'accords et de la création de partenariats commerciaux.