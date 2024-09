Algérie: Abdelaali Hassani Cherif - Le peuple algérien est aujourd'hui devant un scrutin important

ALGER — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle, M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, samedi à Alger, que le peuple algérien était devant un scrutin important pour l'avenir du pays.

Dans une déclaration à la presse après avoir accompli son devoir électoral, M. Hassani Cherif a affirmé que "le peuple algérien est aujourd'hui devant un scrutin important et décisif dans l'histoire du pays, à travers lequel il choisira, en toute liberté et démocratie, le meilleur programme", se disant confiant quant "au choix du peuple et de sa volonté libre de développer l'Algérie et de préserver la sécurité et la stabilité du pays".

Dans ce contexte, il a souligné avoir mené l'expérience du processus électoral "en toute responsabilité envers la patrie, le peuple et les valeurs politiques en lesquelles le MSP croit et qui reposent sur la liberté, la démocratie, le pluralisme et la transparence".

Il a ajouté que sa campagne électorale a été "conforme à l'éthique et marquée par la présentation d'un programme politique sur les questions liées à la patrie et au peuple, outre les perspectives d'une Algérie émergente, à travers 62 engagements".

Le président du MSP a, à cette occasion, appelé le peuple algérien à "se rendre massivement aux urnes pour exprimer son opinion et son choix".

Trois candidats sont en lice pour cette élection présidentielle, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif.