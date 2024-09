Congo-Kinshasa: L'ingénieur Ngoy gagne la médaille d'or de la 8e édition du POESAM 2024

L'ingénieur congolais Bebeto Ngoy a gagné, vendredi 6 septembre, la médaille d'or de la 8è édition du Prix Orange de l'Entrepreneur Social Afrique et Moyen-Orient (POESAM 2024) grâce à son projet de logette électronique informatisée et connectée.

La cérémonie de sa récompense a été organisée à l'amphithéâtre de Fleuve Congo Hôtel, sous les auspices de la société de la téléphonie mobile Orange RDC.

Bebeto Ngoy a ainsi empoché la cagnotte de 16 800 000 FC.

Il n'a pas manqué de saluer le travail de qualité du jury, avant de parler de son projet :

« Je tiens à remercier les membres du jury ayant respecté les critères établis pour les lauréats. Je suis très content de pouvoir mériter ce prix. J'ai dit un grand merci à Orange et au POESAM. Mon projet consiste à pouvoir changer des phases automatiquement lorsqu'il y a coupure d'électricité pour éviter des dégâts qui sont liés aux incendies et puis électrocution qui amène les gens à la mort ».

Bebeto Ngoy a indiqué avoir mis en place la logette électrique informatisée connectée pour changer des phases mais également gérer certaines choses électriques en distance.

Il a expliqué qu'au-delà de ça, cette logette peut également faciliter la connexion en distance pour voir s'il y a la coupure du courant à la maison à partir de distance.

« Nous avons déjà une entreprise en place qui est stable. Nous avons déjà commencé à vendre notre appareil. Il est sur le marché. J'ai gagné le prix pour booster mon entreprise et non pour bouffer cet argent », a déclaré Bebeto Ngoy.

En plus de Bebeto, il y a deux autres à savoir Lucien Disu qui a remporté la médaille d'argent grâce à son projet « agronome artificiel » et bénéficié d'un chèque de 7.000.000 FC.

« C'est un privilège pour moi de remporter ce prix qui promeut les jeunes entrepreneurs. C'est très encourageant de la part d'Orange de pouvoir s'investir dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Alors déjà l'objectif de mon projet est d'assurer l'autosuffisance alimentaire avec un agronome artificiel qui analyse la particularité du sol qui vous prodigue des conseils personnalisés avec une application mobile. Nous sommes déjà en phase de production. Nous sommes en train de travailler avec des coopératifs des exploitants agricoles qui nous accompagnons de bout à bout », a-t-il indiqué.

La médaille de bronze est revenue à Blanchard Mugobe qui a mis en place le projet sur la numérisation des tâches à l'école et les suivis scolaires des enfants à l'absence des parents. Il a été bénéficiaire d'une enveloppe de 4 200.000 FC.

Après la remise de ces prix, le Directeur général d'Orange RDC, Ben Cheick Haïdara, s'est réjoui des résultats de ce concours qui démontre l'engagement de son entreprise de soutenir l'égalité de chance de la jeunesse congolaise et africaine.

« Notre champ d'activité est que le numérique est pensé, mise à la disposition et utiliser de façon humaine et puis durable. C'est ainsi que nous avons construit une stratégie avec des initiatives autour de la responsabilité sociale d'entreprise. Et le POESAM en est une preuve. Nous sommes donc convaincus chez Orange, les prochaines innovations seront produites en Afrique par les Africains et nous souhaitons à travers le POESAM marqué notre engagement à soutenir ces innovations. Nous avons également la ferme conviction que nous sommes certes une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent mais nous restons convaincus que notre mission est de garantir l'égalité de chance au travers de la jeunesse de notre pays », a-t-il souligné.

Sachez que, les candidats ont défendu, tour à tour, leurs projets devant le jury, puis s'en est suivi les délibérations et la remise des prix le même jour. Sur les 10 finalistes, seulement 3 ont été primés. Les vainqueurs ont réussi à convaincre le jury en matière d'innovation en proposant des projets des solutions à des problématiques locales et utilisant les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient a pour but de susciter l'intérêt à l'innovation sociale en faveur du développement de la RDC grâce au programme et l'accompagnement de Orange. A travers ce concours, Orange repère, soutient et accompagne les talents du numérique, les championnats du changement.