Afrique: Foot/Qualifs/CAN 2025 (Gr - E - 2e j) - Aouar et Mahrez indisponibles à Monrovia

ALGER — Le milieu de terrain international algérien Houssem Aouar et son capitaine Riyad Mahrez sont forfaits pour le match contre le Libéria, prévu le mardi 10 septembre à Monrovia pour le compte de la deuxième journée (Groupe E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025), a annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF).

"Les joueurs Houssem Aouar et Riyad Mahrez ne seront pas en mesure de disputer la prochaine rencontre de la sélection nationale, prévue mardi à Monrovia, face au Libéria, pour des raisons médicales" a indiqué l'instance dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel, sans donner plus de détails sur l'état physique de ces deux joueurs ou la nature exacte de leurs blessures respectives.

"Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a décidé de libérer Aouar et Mahrez dès samedi après-midi" a-t-on ajouté de même source, concernant ces deux joueurs, qui ne feront pas partie du voyage à Monrovia.

Il s'agit des troisième et quatrième forfaits pour les Verts avant le match face au Libéria en l'espace de seulement vingt-quatre heures, car la veille, le latéral gauche Rayan Aït Nouri et l'attaquant Mohamed Amine Amoura ont été jugés inaptes pour disputer ce match.

"Les joueurs Rayan Aït Nouri et Mohamed Amine Amoura ne feront pas le déplacement à Monrovia avec l'équipe nationale, sur avis médical et autorisation du sélectionneur national Vladimir Petkovic, qui a préféré les préserver et les laisser se rétablir sans prendre de risque", avait indiqué la FAF dans un précédant communiqué, publié également sur son site officiel.

Ces deux joueurs étaient arrivés blessés de leurs clubs respectifs, en l'occurrence Wolverhampton (Angleterre) en ce qui concerne Aït Nouri et Wolfsburg (Allemagne) en ce qui concerne Amoura.

"Nos deux jeunes internationaux pourront retourner dans leurs clubs employeurs respectifs dès samedi", a ajouté la FAF dans son communiqué.

Contrairement à Amoura et Aït Nouri, Aouar et Mahrez avaient participé au premier match des Verts contre la Guinée équatoriale, disputé jeudi soir au stade Miloud Hadefi d'Oran pour le compte de la première journée des qualifications de la CAN-2025 et remporté (2-0) par les camarades d'Aïssa Mandi, qui se trouvent actuellement au Centre Technique national de Sidi Moussa pour poursuivre leur préparation, en attendant le départ à Monrovia, prévu ce dimanche (14h30) à bord d'un vol spécial.

A l'issu de la première journée, l'Algérie (3 points) est en tête du Groupe E des qualifications à la phase finale de la CAN-2025, devant le Togo et le Liberia avec un point chacun, alors que la Guinée Equatoriale est dernière avec zéro point.

Lors de la deuxième journée de ce Groupe E, la Guinée équatoriale accueillera le Togo le 9 septembre (16h00), alors que l'Algérie se déplacera à Monrovia pour donner la réplique à la sélection du Libéria, le 10 septembre (17h00).

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiées pour la phase finale de la CAN-2025, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.