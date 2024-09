Algérie: Présidentielle - Présence distinguée de la presse nationale et étrangère

ALGER — Le Centre international des Conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" (Alger) enregistre, samedi, une présence distinguée de la presse nationale et internationale pour assurer la couverture de l'élection présidentielle après que l'Etat ait mobilisé tous les moyens pour faciliter le travail des équipes médiatiques, a constaté l'APS.

Avec le début du scrutin, et dès les premières heures de la journée, les journalistes de la presse nationale et internationale au niveau du centre "travaillent activement à récolter l'information et à la diffuser en temps réel, après actualisation".

A travers la bonne organisation et les moyens mobilisés, les 1500 journalistes, dont 100 journalistes étrangers accrédités et représentant 20 pays, et plus de 50 correspondants accrédités représentant 19 médias étrangers accrédités, pourront aisément accéder à l'information.

Mme Yasmine Moussous, directrice du bureau de RT Arabic en Algérie, a affirmé que ses journalistes présents en Algérie, avant le début du scrutin, pour assurer une couverture spéciale de l'évènement ont relevé avec satisfaction les moyens matériels, humains et techniques mobilisés par l'Etat algérien pour la presse, par exemple en aménageant des studios à titre gracieux.

Atef Kedadra, correspondant accrédité de la chaine "Al-Jazeera" en Algérie a, quant à lui, souligné que sa chaine était fortement présente pour assurer la couverture de la Présidentielle. Ce média a mobilisé plusieurs équipes de ses deux chaines arabophone et anglophone, lesquelles sont présentes en Algérie depuis quelques jours, saluant les facilitations accordées par les autorités compétentes.

De son côté, la directrice du Centre d'information palestinien "Quobat as-sakhra", Wafaa Bahani, a indiqué dans une déclaration à l'APS que "sur le plan personnel, j'ai été très impressionnée à mon arrivée à l'aéroport international d'Alger par l'accueil chaleureux et les facilitations mises à notre disposition pour cette élection que nous attendions avec impatience".