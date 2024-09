Sénégal: Gana Gueye - « Il faut qu'on revoie les choses »

On est déçu, on aurait voulu remporter les 3 points mais malheureusement on a vu ce qui s'est passé. On assume et on doit continuer à nous préparer pour les prochaines échéances. Dans le contenues, on a eu des occasions pour tuer le match.

Ça rappelle un peu notre dernière sortie à domicile, lors du match nul face à la RD Congo. On sait qu'il faut exploiter certaines opportunités dans ce genre de match. On était à l'abri de prendre ce but sur un coup franc à la dernière minute. Il ne faut pas que ce soit une habitude de faire des matchs nuls à domicile. Il faut qu'on revoie les choses. On verra tout ça avec notre staff.

On sait ce qui nous attends. Plus aucun match n'est facile en Afrique. On est toujours attendus. On doit donc se mettre sur pieds parce qu'on a l'effectif qui peut battre tout le monde mais il ne fait pas non plus penser que ce sera facile.