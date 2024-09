Ile Maurice: Un des suspects a fourni des explications aux enquêteurs

Le 12 septembre, c'est la date fixée pour les débats entourant la motion de remise en liberté du suspect Issac Shamahoun Golamgous, 30 ans, devant le tribunal de Curepipe. Il a été arrêté dans le sillage de l'enquête entourant le meurtre de Nadeem Permessur, dont le corps sans vie a été retrouvé, le 18 août, au centre Awaken à Eau-Coulée où il suivait une cure de désintoxication.

Les arguments portant sur cette motion devaient avoir lieu hier, vendredi 6 septembre, mais avec l'arrestation de deux nouveaux suspects dans cette affaire, Me Nabiil Shamtally et Me Bilaal Chattaroo, qui représentent les intérêts du suspect Golamgous, n'ont pas insisté avec ladite motion, affirmant laisser la police compléter cette partie de l'enquête. D'où le renvoi de l'affaire à jeudi prochain.

Si huit individus avaient été arrêtés peu après la découverte du corps de Nadeem Permessur, l'enquêteur a indiqué en cour, hier, que deux autres suspects avaient été arrêtés.

Des accusations provisoires de conspiracy et de culpable omission ont été retenues contre Issac Shamahoun Golamgous, habitant L'Escalier. Ce dernier, qui est self-employed, est accusé d'avoir ourdi un complot avec d'autres suspects, à savoir, Istiyaaq Caunhye et Reedwan Bauluck, le 17 août, à la rue Lapeyrouse, Eau-Coulée, Curepipe, pour dissimuler le meurtre de Nadeem Permessur. Cet acte, selon la police, aurait perverti le cours de la justice.

Nadeem Permessur, un chauffeur de taxi de Pailles, âgé de 48 ans et père de deux enfants, avait sombré dans l'enfer de la drogue depuis des années. Ne pouvant plus supporter cette vie, il avait décidé, avec l'appui de sa famille, de commencer un programme de désintoxication. C'est ainsi qu'il s'était rendu, en août, au centre Awaken, maison reconvertie en centre de désintoxication pour personnes dépendantes à la drogue, à Eau-Coulée.

Selon une source proche de l'enquête, une bagarre entre deux groupes avait éclaté dans la nuit du 16 août. Certains patients, dont la victime, voulaient fuir le centre pour se droguer. «Zot ti pe fat yenn. Enn group inn koumans kontrol zot, me zot ti violan ek zot inn koumans bat zot. Zafer-la inn dezenere.» La bagarre a continué jusqu'au samedi 17 août.

La police reproche également à Issac Shamahoun Golamgous, d'avoir omis de fournir de l'aide à une personne en danger comme il aurait pu le faire et sans aucun risque pour lui-même. Sauf que le suspect a expliqué lors de l'enquête qu'il était appelé, de temps à autre, par les responsables du centre Awaken pour apporter son aide en tant que travailleur social.

«Je fais du bénévolat et le jour de l'incident, je ne me trouvais pas au centre. Ceux au centre m'ont simplement appelé pour m'informer que Nadeem Permessur était blessé. De ce fait, j'ai informé sa famille de ce qui se passait. On me reproche de ne pas avoir porté assistance à une personne en danger, et d'avoir conspiré et caché la mort de la victime. Je récuse ces deux accusations portées contre moi. C'est moi qui ai contacté la police pour leur faire part de cet incident quand je l'ai appris», plaide-t-il.

Outre l'arrestation de quatre personnes, les membres de la Major Crime Investigation Team ont aussi procédé à deux autres arrestations cette semaine. Il s'agit d'Istiyaaq Caunhye et de Reedwan Bauluck, connus comme travailleurs sociaux et qui ont retenus les services de Meᣵ Shakeel Mohamed et Hisham Oozeer respectivement.