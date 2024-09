Ile Maurice: Trois «faux pandits» démasqués et expulsés pour des escroqueries révélatrices

Dans une récente opération menée par la Force Criminal Intelligence Unit Northern et les limiers de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de la Central Division, trois individus prétendant être des prêtres ont été arrêtés dans une guest house, à Curepipe, pour escroquerie et sorcellerie. En utilisant des visas touristiques pour dissimuler leurs activités frauduleuses, ces escrocs ont trompé de nombreux Mauriciens en leur promettant la guérison et des prédictions en échange d'importantes sommes d'argent.

Les autorités sont intervenues dans une guest house de Curepipe, où les suspects ont été arrêtés à la suite de plusieurs plaintes et après des investigations poussées. Ces escrocs, se faisant passer pour des prêtres, opéraient sous couvert de visas touristiques. Ils prétendaient avoir le pouvoir de lire les lignes de la main, prédire l'avenir et guérir des maladies.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur divers objets utilisés pour des rituels de sorcellerie ainsi que sur une grande quantité de bijoux en or, confisqués pour les besoins de l'enquête. Plusieurs photos ont aussi été retrouvées, certaines tachetées de sang.

Leurs méthodes d'escroquerie incluaient des séances de prières à domicile pour des sommes considérables. Une des victimes, une septuagénaire des Hautes-Plaines-Wilhems, a raconté qu'elle avait été manipulée, les guérisseurs la faisant croire qu'ils pourraient soigner son fils alcoolique. Malgré les promesses de guérison rapide, Rs 10 000 dépensées et des bijoux de plusieurs milliers de roupies remis, son fils était resté inchangé.

La victime a relaté comment les guérisseurs avaient prétendu qu'une somme de Rs 1 million était nécessaire pour sauver son fils, avec des exigences de paiements supplémentaires et des manipulations émotionnelles. Elle avait continué, malgré tout, à croire en leurs prétendus pouvoirs. Ce n'est qu'en découvrant que d'autres personnes avaient également été escroquées qu'elle avait décidé de mettre fin à cette arnaque.

D'autres victimes ont également rapporté des expériences similaires. Certaines avaient été trompées par des promesses de guérison en échange de sommes d'argent importantes, tandis que d'autres ont été contraintes de contracter des prêts pour acheter des téléphones ou d'autres biens sous prétexte de les payer mensuellement.

Ces «faux pandits» se sont répandus dans diverses régions de l'île, y compris à Rose-Hill, Goodlands, Quatre-Bornes, Vacoas, Belle-Rose et Flacq, distribuant des dépliants et attirant les gens avec des promesses de solutions à leurs problèmes personnels et financiers.