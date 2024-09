<strong>Addis Ababa — Malgré les obstacles rencontrés, l'Éthiopie a réussi à maintenir une croissance économique robuste, ce qui en fait la plus grande économie d'Afrique de l'Est, a déclaré le ministre de la planification et du développement, Fitsum Assefa.

Dans son explication des réformes, le ministre a souligné les divers obstacles rencontrés par l'Éthiopie, notamment la pandémie de COVID-19, les conflits, la sécheresse et les pressions géopolitiques mondiales.

Malgré ces obstacles, l'Éthiopie est parvenue à maintenir une croissance économique robuste, ce qui en fait la troisième économie d'Afrique subsaharienne et la première d'Afrique de l'Est, a ajouté M. Fitsum.

L'Éthiopie a enregistré un taux de croissance moyen de 7,1 % au cours des six dernières années, a-t-elle rappelé.

Le soutien politique et les investissements dans le secteur agricole ont joué un rôle crucial dans la progression de notre souveraineté alimentaire, a noté la ministre.

Par exemple, l'Éthiopie a mis fin aux importations de blé en augmentant la production locale et même en exportant du blé, ce qui a stimulé le revenu national.

En outre, les progrès dans le secteur manufacturier ont été marqués par le lancement du mouvement national "Ethiopia Tamrit", qui a conduit à la mise en service de plus de 395 usines.

Les efforts visant à remplacer les produits importés par des produits nationaux ont été couronnés de succès, et les réalisations dans les secteurs de l'industrie légère, de l'ingénierie et de la fabrication de technologies ont été substantielles, a-t-elle ajouté.

Le tourisme a également connu un développement significatif, avec des projets tels que Dine for Shegar, Dine for Nation et Dine for Generation, qui ont permis d'améliorer et de créer de nouvelles destinations touristiques, selon la ministre.

Cela a ouvert un nouveau potentiel pour le secteur touristique éthiopien et contribue de manière significative aux efforts du pays pour devenir une destination privilégiée pour les visiteurs, a-t-elle ajouté.

D'autre part, le barrage de la Grande Renaissance (GERD) a considérablement augmenté la production d'électricité de l'Éthiopie en produisant de l'énergie à partir de quatre turbines.

Le projet de développement du corridor transforme Addis-Abeba et en fait une destination plus attrayante pour le tourisme de conférence.

Le gouvernement a mis en œuvre diverses réformes visant à stimuler la productivité et la compétitivité dans différents secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie manufacturière, le tourisme et l'énergie.

Ces efforts sont destinés à surmonter des défis profondément enracinés et à libérer un potentiel supplémentaire de croissance économique, selon le ministre.